Le tout premier DLC Fonds-Bulleux de Pokemon Pokopia est disponible ce 5 août 2026 et vous propose de découvrir une toute nouvelle région. Pour accompagner ce contenu payant, le jeu a reçu son imposante mise à jour 2.0 qui est quant à elle totalement gratuite. L'occasion pour tous les joueurs, même ceux n'ayant pas acheté le DLC, de profiter de nouveautés très attendues comme la possibilité de plonger et de visiter les fonds marins, chose complètement impossible avant ça. Bien d'autres nouveautés sont également de la partie et énormément de correctifs également.

L'énorme mise à jour 2.0 de Pokemon Pokopia ajoute enfin la Plongée

La mise à jour 2.0 de Pokemon Pokopia est colossale. Le jeu fête la sortie de son DLC avec une armée de correctifs et des ajouts gratuits. Il est important de noter que tout ce qui suit est disponible pour tous les joueurs sans exception. La fonctionnalité la plus attendue est sans nul doute la capacité Plongée qui va vous permettre d'aller sous l'eau et de parcourir les fonds marins là où Métamorph revenait systématiquement à la surface auparavant.

Vous aurez aussi la possibilité de construire des habitations sous l'eau désormais, et de nouveaux objets ont été ajoutés. De nombreuses options cosmétiques sont aussi de la partie. Métamorph aura accès à de nouvelles couleurs de cheveux, de nouveaux motifs peuvent aussi être récupérés auprès de Maître Queulorior, et plusieurs nouveaux objets peuvent être peints.

Les nouvelles fonctionnalités majeures de la mise à jour

Ajout de la capacité Plongée, permettant aux joueurs de Pokemon Pokopia de se déplacer librement sous l’eau.

La spécialité Construction peut désormais être utilisée pour construire des maisons sous l’eau.

Ajout de nouveaux objets comme le dispositif de stockage et le coffre-fort.

Les méthodes peuvent être achetées après avoir amélioré la qualité de l’environnement de Ville-Nouvelle.

Ajout du nouveau motif Métamorph à gogo.

Il peut être obtenu en parlant à Maître Queulorior après avoir acquis le diplôme.

Ajout de nouvelles réactions : À plat ventre et C'est parti.

Elles peuvent être obtenues à Grisemer et sur les Îles Rêve.

Cinq nouvelles couleurs de cheveux ont été ajoutées : orange, rose pâle, jaune, vert, bleu-vert et marron.

Ajout d’une fonction pour déplacer des objets en gros entre le coffre de rangement et le sac.

Une fonction pour supprimer des objets placés à l’intérieur d’objets tels que la poubelle a été ajoutée.

Ajout de la possibilité d’ajuster la profondeur du positionnement des fenêtres, portes et objets similaires.

Ajout d’une option dans les paramètres pour dissimuler le message de confirmation qui apparaît lorsque le Vol Magnétik est annulé.

Une option a été ajoutée dans les paramètres de Pokemon Pokopia permettant des mouvements lorsque la roue des capacités est ouverte.

Ajout de paramètres de réduction du mal des transports pour l'appareil photo.

Les objets suivants peuvent désormais être peints : Tabouret élégant, rambarde murale, chaîne, établi, distributeur de boissons, bicyclette, bibliothèque, comptoir de Centre Pokémon, panneau fléché, corde

© Nintendo et The Pokémon Company / Omega Force et Game Freak.

Des améliorations pour le gameplay et la qualité de vie dans Pokopia

Outre les nouvelles fonctionnalités et les objets, Pokemon Pokopia profite de cette énorme mise à jour pour s'améliorer une fois de plus. Beaucoup d'options et de mécaniques de jeu ont été ajustées pour être à la fois plus cohérentes et faciles à prendre en main. On note également de nombreux ajouts pour rendre la qualité de vie bien plus agréable. Il sera par exemple possible de faire plus de choses tout en utilisant la capacité Roulade, hyper pratique pour se déplacer rapidement tout en détruisant le décor.

Avec ces nouvelles options, Pokemon Pokopia va être bien plus agréable à jouer. Le fait notamment de pouvoir aspirer ce qui nous entoure tout en utilisant Roulade va être un gain de temps considérable. Enfin, on peut aussi noter que l'utilisation de Surf et Cascade a également été améliorée, et de nombreux éléments ont été ajustés concernant l'artisanat, la décoration et la construction.

Les améliorations majeures de la mise à jour 2.0

Même si l'habitat d'un Pokemon est détruit, il y réaménagera même si le même habitat est reconstruit à l'intérieur d'une certaine zone.

Les Pokemon, qui sont tristes parce que des meubles ont été enlevés, s'en rendront compte beaucoup plus vite lorsque les mêmes meubles seront remplacés.

Les Pokemon qui vous ont appris une réaction répondront désormais avec la même réaction lorsque vous l'utilisez.

Si un Pokemon recherché dans le Pokédex se trouve dans une autre ville, vous pouvez désormais vous rendre dans cette ville en utilisant la fonction Retourner chez soi.

Réduction des indicateurs de conversation ordinaire afin que les conversations spéciales avec les Pokemon et les demandes adressées à Métamorph ressortent davantage.

Les objets perdus peuvent désormais être évalués par lots allant jusqu'à 10 à la fois.

Les actions de peindre, récolter du miel et ramasser peuvent désormais être effectuées plusieurs fois au cours d'une même interaction.

Lors de la fabrication, les matériaux dans le coffre de rangement près de l'établi seront utilisés avant les matériaux dans le sac.

Augmentation de la limite de placement pour les générateurs (à l'exception des pyrogénérateurs) de 64 à 128.

Augmentation du nombre de photos différentes pouvant être affichées dans une ville de 10 à 40.

Lors de l'aspiration d'un liquide, appuyer brièvement sur le bouton de déplacement pour maintenir les liquides dans la bouche de Métamorph permettra de retenir le liquide dans sa bouche sans le retirer de l'environnement.

Lors du déversement de l'eau stockée, les niveaux d'eau ajustés s'alignent désormais automatiquement sur ceux des cours d'eau voisins.

Maître Queulorior peut désormais apprendre des motifs à partir de photos stockées dans Photos de référence.

Les Pokemon compagnons peuvent désormais vous suivre en se déplaçant avec Surf, Vol Plané, Roulade ou Vol Magnétik.

Autres modifications importantes

Il est désormais possible d'aspirer des objets et d'ouvrir le sac tout en roulant avec Roulade dans Pokemon Pokopia.

Roulade peut désormais détruire certains objets naturels tels que de grosses pierres.

Le surf peut désormais être activé sur terre en appuyant sur le bouton Surf tout en maintenant enfoncé le bouton de mise au point.

Amélioration des conditions d'activation de Surf et Cascade pour qu'ils se produisent de manière plus fluide.

Feuillage peut désormais être utilisé sur le sol d'une ferme pour le transformer à nouveau en bloc de terre normal.

La Force peut désormais être utilisée sous l'eau.

Ajout d'un onglet Tout au Pokédex et à Habitadex.

Il est maintenant plus clair que les bâtiments peuvent toujours être rénovés même lorsque des objets tels que le drapeau de Métamorph sont fixés sur les toits ou les murs.

Pendant la construction, tous les Pokemon auxquels le rôle de construction n'a pas été attribué dans un projet de construction peuvent désormais aider à cuisiner.

Empêchement de l'apparition des trésors de Flotîles-Millefeux lorsque Cherch'Objet est utilisé à des endroits où le fait de briser le terrain risquait de les faire tomber.

Amélioration de la messagerie de Pokemon Pokopia lorsqu'il n'y a pas suffisamment de matériel pour copier des objets à l'aide de l'imprimante 3D.

Des objets peuvent désormais être placés au-dessus des arbustes carrés.

Camoufilage peut désormais être annulé en cours d'exécution.

Ajustement des notifications d'événements en jeu affichées au démarrage afin qu'elles ne soient affichées que pendant certaines périodes spécifiques des jours restants.

Certains éléments du toit bloquent désormais l'eau.

Augmentation du rendement lors de la fabrication de corniches de toit courbées à 10.

Augmentation de la quantité de trésors pouvant être découverts grâce au Cherch'Objet sur les Îles Rêve.

Une tonne de corrections de bugs pour Pokemon Pokopia

Cette mise à jour 2.0 de Pokemon Pokopia s'accompagne d'une véritable avalanche de correctifs. Les problèmes qui faisaient que les Pokemon pouvaient rester coincés dans l'eau ou qui ne retrouvaient plus leur habitat ont été corrigés, de nombreux soucis avec la peinture également tout comme plusieurs problème d'affichage ici et là. Le mode en ligne a lui aussi été amélioré avec des corrections sur les constructions et problèmes de stabilité qui pouvaient poser problème. La liste étant extrêmement longue, on vous laisse le soin d'aller voir tout ceci en détail directement sur le site officiel de Nintendo si le cœur vous en dit.

Source : Nintendo, Pokemon Pokopia officiel