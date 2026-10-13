Une nouvelle mise à jour est disponible pour Pokemon Pokopia sur Nintendo Switch 2, qui entre officiellement dans sa version 2.0.0. Voici la liste de toutes les nouveautés.

Devenu l’un des plus gros succès de la Nintendo Switch 2 le temps de le dire, Pokemon Pokopia s’est imposé comme l’un des titres les plus appréciés de cette année 2026. Il faut dire qu’au-delà de son concept original, qui prend la forme d’un Animal Crossing-like dans l’univers de Pokemon, le titre co-développé par Omega Force et Game Freak ne manque jamais une opportunité de se mettre à jour pour proposer de nouveaux contenus à son public. Et il nous le prouve une fois de plus avec le lancement de la version 2.0.0 de Pokemon Pokopia.

Pokemon Pokopia lance sa mise à jour 2.0.0, quoi de neuf ?

En marge de l’arrivée de son prochain événement sur le thème d’Halloween, dont le coup d’envoi est prévu pour le 17 octobre prochain, le jeu Nintendo Switch 2 vient en effet tout juste d’accueillir une grosse mise à jour gratuite apportant de nombreuses améliorations de confort, en plus de nouveautés de gameplay permettant désormais aux joueurs « de façonner [leur] monde plus efficacement, de mieux contrôler [leur] inventaire et de renforcer le bonheur des Pokemon » tout autour d’eux. Voici le patch notes complet de la version 2.0.0 de Pokemon Pokopia :

Interactions avec les Pokemon

Vous pouvez désormais faire expertiser jusqu’à 10 objets perdus en une seule fois en vous adressant au Professeur Bouldeneu.

Maître Queulorior, Apireine, Mordudor et Gromago peuvent désormais gérer plusieurs transactions à partir d’une seule conversation.

Maître Queulorior peut désormais peindre des motifs basés sur les photos d’objets que vous avez prises.

Les Pokemon attristés par le retrait d’un meuble remarquent plus rapidement que vous avez placé à nouveau le même meuble.

Les Pokemon retournent dans leur habitat si ce dernier est détruit puis reconstruit dans une même zone.

Gestion de l’inventaire

Ajout du dispositif de stockage : un nouveau type de coffre qui permet d’accéder aux objets qui y sont stockés depuis plusieurs endroits. Tout ce que vous stockez dans un dispositif de stockage peut être récupéré depuis n’importe quel autre dispositif de stockage, et ce même s’ils se trouvent dans des zones différentes.

Vous pouvez désormais déplacer plusieurs objets à la fois entre votre Sac et les coffres de rangement de Pokemon Pokopia.

Les objets placés dans des conteneurs à déchets, tels que des poubelles, peuvent désormais disparaître, ce qui facilite l’élimination d’objets indésirables.

Façonnage du monde

Vous pouvez désormais aspirer des objets, accéder à votre sac et consommer de la nourriture même lorsque vous prenez la forme de Gravalanch.

Lorsque Métamorph recrache l’eau emmagasinée, le niveau de l’eau s’aligne désormais automatiquement au niveau de l’eau alentour.

Lorsque vous placez des fenêtres, des portes ou d’autres objets similaires, vous pouvez désormais ajuster la profondeur. Cela vous permet de réaliser des constructions avec plus de précision dans Pokemon Pokopia.

Lorsque vous cherchez des trésors à Flotîles-Millefeux avec le Cherch’Objet, ces derniers n’apparaîtront plus à un emplacement qui entraînerait sa chute si vous brisez le bloc dans lequel il se trouve.

Correctifs

Réduction de la fréquence des rappels d’évènement en jeu. Ces rappels se feront désormais à certains jours avant la fin d’un évènement.

Des paramètres ont été ajoutés à la caméra pour pallier la cinétose.

© Gameblog / Game Freak, Omega Force et Nintendo

Comme d’habitude, la mise à jour de Pokemon Pokopia devrait s’installer automatiquement au lancement de votre Nintendo Switch 2, en tout cas si vous avez activé le paramètre correspondant. Dans le cas contraire, procédez de la façon suivante :

Rendez-vous sur la tuile de Pokemon Pokopia depuis le menu de la console

Appuyez sur la touche « + »

Sélectionnez « Mettre à jour »

Choisissez l’option « Via internet »

Une fois cela fait, il ne vous restera alors plus qu’à attendre la fin de l’installation de la mise à jour pour pouvoir continuer votre aventure dans les meilleures conditions possibles. Précisons que cela n’a pas de lien avec la Partie 2 du Pass d’extension, attendue pour fin 2026.

Source : Pokemon