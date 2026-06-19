Petit phénomène de ce début d’année, Pokemon Pokopia profite d’un suivi un peu plus soutenu qu’Animal Crossing New Horizons en son temps. Nintendo semble avoir compris qu’il tenait là un véritable filon, qu’il compte bien exploiter avec une série de DLC. L’un d’eux apportera notamment des fonctionnalités très attendues par les joueuses et des joueurs, dont la possibilité d’habiller les résidents de son île, afin d’apporter un peu de style dans la région. En attendant les extensions et le prochain événement saisonnier gratuit, Big N a déployé une nouvelle mise à jour de Pokemon Pokopia.

Pokemon Pokopia déploie une nouvelle mise à jour

A peine le prochain événement du jeu annoncé que Nintendo et Koei Tecmo poursuivent son suivi post-lancement avec la mise à jour 1.1.1. Un patch plutôt routinier, disponible depuis ce 19 juin 2026 aux aurores. Contrairement aux précédentes updates, celle-ci ne corrigera pas toute une flopée de bugs et n’ajoute aucune nouveauté. L’éditeur devrait en effet les réserver pour le premier DLC payant du jeu, qui devrait malgré tout s’accompagner d’une mise à jour gratuite de plus grande envergure, si l’on se fie au schéma du constructeur.

Le patch 1.1.1 de Pokemon Pokopia apporte ainsi seulement quelques petits correctifs destinés à améliorer le confort des constructeurs les plus assidus en réglant deux problèmes identifiés par la communauté. Le premier concernait la gestion des objets placés dans certaines zones du jeu, et le second touchait un pokémon bien particulier, Metamorph. Voici dans le détail ce que change la mise à jour 1.1.1 de Pokemon Pokopia :

Correction de problèmes pouvant survenir quand le nombre d’objets placés dans certaines zones dépassait une certaine limite.

Lors de l’utilisation d’une emote quand une photo était prise avec l’appareil photo, l’expression facile de Metamorph pouvait ne pas changer. Ce problème a été corrigé.

Une mise à jour modeste donc, mais qui s’inscrit dans une actualité plutôt chargée pour Pokemon Pokopia. La veille, l’éditeur annonçait en effet un nouvel événement saisonnier, prévu le 23 juin, mettant Jirachi à l’honneur et permettant d’obtenir de nouveaux meubles ainsi que des objets inspirés du ciel étoilé. Suivra ensuite le fameux Passe d’Extension, qui déploiera trois DLC au cours des prochains mois. La première vague arrivera dès le mois d’août avec Fonds-Bulleux, une nouvelle ville sous-marine qui apportera son lot de pokémon, de meubles et de tenues inédites.

Aperçu du premier DLC payant ©Nintendo

Source : Nintendo