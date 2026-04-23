Chez Nintendo, le cosy est en train de passer de petite lubie à un vrai filon. Depuis le lancement de la Nintendo Switch 2, et surtout le succès phénoménal d’Animal Crossing New Horizons, le constructeur enchaîne les expériences relaxantes et créatives. ACNH est revenu sur sa dernière console avec une version optimisée, suivi de l’arrivée Pokemon Pokopia en mars, puis de Tomodachi Life Une Vie de Rêve la semaine dernière. Mais, fidèle à ses habitudes, Nintendo reste muet comme un Magicarpe dès qu’il s’agit de parler de suivi. Et parmi ce trio, Pokemon Pokopia pourrait être le plus bichonné de tous. Un mois après sa sortie, le jeu a déjà multiplié les mises à jour, plus ou moins salvatrices, en plus d’accueillir quelques événements. Justement, un nouveau patch est maintenant disponible sur Nintendo Switch 2.

Pokemon Pokopia passe en version 1.0.4

Le chantier continue pour le jeu Pokémon, à la croisée de Minecraft et d’Animal Crossing. Koei Tecmo et Nintendo poursuivent leurs efforts pour éradiquer les bugs restants, notamment ceux pouvant entraver la progression des joueurs. Cette nouvelle mise à jour de Pokemon Pokopia n’ajoutera donc aucune nouveauté, mais s’attaque à plusieurs bugs relativement gênants. A commencer par un changement réclamé par certains : il est désormais possible de changer l’emplacement d’un Centre Pokémon, même quand un événement a lieu. Avant, les joueurs étaient soit contraints d’attendre que les festivités se terminent, soient ils devaient changer la date et l’heure de leurs Nintendo Switch 2 pour contourner le problème. Tout, sauf pratique.

Cette mise à jour 1.0.4 de Pokemon Pokopia s’attarde également sur une batterie de bugs, presque tous liés à la progression de certaines quêtes. Voici dans le détail ce que change ce patch :

Patch notes de la mise à jour 1.0.4 de Pokopia

Vous pouvez désormais déplacer les Centres Pokémon même lorsque des événements sont en cours.

À Grisemer, la progression de la requête demande de chercher de la nourriture pouvait être bloquée dans certaines conditions.

Certaines actions empêchaient l'apparition de la requête pour réparer la piscine à Grisemer.

À Grisemer, après avoir terminé la requête pour réparer la piscine, il était parfois impossible de se faire accompagner par Tofacile.

À Flotîles-Millefeux, lors de la requête liée au Centre Pokémon, certaines actions pouvaient empêcher Forgelina d'accompagner le joueur, rendant la progression dans Pokemon Pokopia impossible.

Certaines actions provoquaient la disparition du Professeur Bouldeneu.

Lorsque certains Pokémon attendaient d'apparaître, d'autres pouvaient également ne pas apparaître.

Certaines actions pouvaient empêcher Pikapâle, Chef Dente et Forgelina de quitter la ville, bloquant la progression de certaines requêtes.

Sous certaines conditions, ramasser un kit de relocalisation laissait place à des plateformes indestructibles.

Accéder au PC du Centre Pokémon avec certaines données de sauvegarde provoquait un blocage du jeu.

Lors d'événements en jeu, reconstruire un Centre Pokémon via certaines actions faisait apparaître ses décorations flottantes.

Lors d'événements en jeu, il était impossible de faire des échanges dans les Centres Pokémon des Îles-Nuages.

© Nintendo.

Source : Nintendo