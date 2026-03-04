Difficile de passer à côté de Pokemon Pokopia, quand bien même le jeu n'est pas encore sorti. La licence fait l'actualité en ce moment, notamment avec ce nouveau jeu mais aussi l'annonce de Pokemon Vents & Vagues, la fameuse 10G. Pokopia quant à lui, est déjà un énorme carton critique au point d'être devenu l'un des jeux Pokemon les mieux notés de ces dernières années. Désormais, les fans attendent impatiemment le 5 mars pour mettre la main sur leur version du jeu, même si des petits malins l'ont déjà entre les mains. Quoi qu'il en soit, le jeu reçoit d'entrée une première mise à jour importante qu'il faudra impérativement télécharger, voici ce qu'elle ajoute.

Une première mise à jour importante pour Pokemon Pokopia

Se connecter à Internet pour télécharger un patch ou une mise à jour lors du lancement d'un nouveau jeu est désormais devenu une routine pour beaucoup. En vérité, c'est même une pratique obligatoire pour certains jeux, puisque certaines fonctionnalités peuvent ne pas être disponibles sans une première mise à jour. C'est le cas de Pokemon Pokopia, qui nécessite un premier patch obligatoire pour activer son mode coopératif.

Pensez donc à bien activer votre connexion lorsque vous lancerez le jeu, afin que le patch puisse s'installer correctement. Les notes de mise à jour partagées restent cependant relativement vagues et ne mentionnent que de brèves corrections de bugs.

Notes complètes du patch 1.01 de Pokemon Pokopia pour Nintendo Switch 2

Le support précise toutefois que cette mise à jour est véritablement obligatoire pour profiter des fonctionnalités multijoueur en ligne, mais aussi en local. Il est en effet indispensable que tous les joueurs possèdent la version 1.01 de Pokemon Pokopia pour rejoindre une partie ensemble.

Correction de plusieurs bugs Les données de mise à jour les plus récentes sont requises pour utiliser les fonctionnalités en ligne. Si vous jouez en local, vous et vos partenaires de jeu devez disposer de la même version des données de mise à jour.



Source : Pokemon Pokopia officiel