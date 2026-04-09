Pokemon Pokopia se met à jour avec le patch 1.0.3 et corrige un grand nombre de bugs importants. Elle est disponible dès maintenant sur Nintendo Switch 2, voici tout ce qui change.

Véritable phénomène de la Nintendo Switch 2, l'excellent Pokemon Pokopia ne cesse de se mettre à jour depuis sa sortie. Outre les quelques évènements qui ont permis aux joueurs de débloquer du contenu gratuit, le jeu a aussi reçu un bon nombre de correctifs pour améliorer son expérience. Au programme du patch 1.0.3, de nombreuses corrections de bugs, dont certains étaient réellement problématiques.

Une nouvelle mise à jour débarque pour Pokemon Pokopia

Pokemon Pokopia passe en version 1.0.3 aujourd'hui et en profite pour apporter des solutions à de nombreux problèmes connus. Outre quelques correctifs mineurs, cette nouvelle mise à jour corrige également plusieurs plantages critiques et des bugs pouvant carrément faire disparaitre certain pokemon. Désormais, lorsqu'un pokemon perd son habitat, il ne devrait plus complètement disparaitre et ce peu importe la région. De même, les bugs qui faisant crasher le jeu lors des chargements ont été corrigés.

Les problèmes de scripts pouvant bloquer la quête principale de Pokemon Pokopia à Grisemer notamment sont de l'histoire ancienne, au même titre que celui qui empêchait de quitter Ville-Nouvelle, nous retenant prisonniers sur l'île. Ce patch d'avril 2026 est certainement l'un des plus gros déployé pour le jeu depuis sa sortie, voici les notes de patch détaillées.

© AUR pour Gameblog.

Notes de patch complète ver.1.0.3

Ces notes de patch de Pokemon Pokopia ont été reformulées par nos soins.

Correction d'un problème qui faisait que dans certaines situations, il était impossible de trouver les Pokémon dont l'habitat avait disparu avec la fonction de recherche du Pokédex.

Correction du bug qui faisait que dans certaines situations, lorsque vous vous rendiez sur une Île Rêve, vous arriviez à Ville-Nouvelle et vous ne pouviez plus retourner à la ville d'origine.

Suppression du bug qui pouvait survenir lors d'un déplacement d'une ville à une autre ou lors d'un changement de date en jeu. L'écran pouvait rester sombre, et il était alors impossible de jouer de jouer.

Correction d'un problème qui faisait que si vous réalisiez certaines actions, il devenait impossible de déplacer certains habitats de Pokémon.

Correction du bug qui faisait que si la construction se faisait d'une certaine façon, les projets ne se terminaient pas avant le changement de date en jeu.

À Grisemer, il devenait impossible de progresser dans la quête « Allumage du point de charge » si vous réalisiez certaines actions, le problème est résolu.

Résolution du bug qui faisait que sur les Flotîles-Millefeux, certaines actions pouvaient entraîner la disparition du Pokémon qui avait demandé de l'aide pour la construction. Il devenait alors impossible de progresser dans la quête de reconstruction du grand bâtiment.

Correction du bug où certaines actions sur une Île-Nuage pouvaient faire disparaître les Pokémon de saison de la ville et de l'île.

Correction de l'erreur qui pouvait empêcher la création d'une nouvelle Île-Nuage.

Certains des problèmes suivants ont été partiellement corrigés, et ont moins de chances de se produire. Si vous réalisez certaines actions, la manette peut se mettre à vibrer en permanence.



source : Nintendo, Pokemon Pokopia officiel