Pokemon Pokopia pourrait-il devenir le Animal Crossing New Horizons de la Nintendo Switch 2 ? En tout cas, à première vue, il semble très bien parti pour. Disponible depuis le 5 mars dernier, ce nouveau titre développé par Game Freak et Omega Force rencontre un véritable succès auprès des joueurs, qui sont déjà plus de deux millions à avoir craqué pour ce nouveau simulateur de vie aux couleurs de Pokemon. Et en attendant de découvrir ce que nous réserve son avenir, l’heure est venue pour Pokemon Pokopia d’accueillir une nouvelle mise à jour.

La version 1.0.2 de Pokemon Pokopia est disponible

Annoncée par Nintendo il y a déjà plusieurs jours, celle-ci s’attaque donc comme prévu essentiellement aux bugs rencontrés par les joueurs, qui pouvaient parfois empêcher ces derniers de progresser convenablement dans l’histoire principale. Bien sûr, comme précisé par le studio, il ne s’agit alors que d’un premier patch, d’autres résolutions de bugs remontés par la communauté étant déjà à l’étude. Mais en attendant que cela ne se fasse, voici donc un petit rappel de tous les correctifs apportés par la version 1.0.2 de Pokemon Pokopia.

Des améliorations ont été apportées afin de résoudre les problèmes suivants

Lors de la requête « Brisons les rochers avec Éclate-Roc » de Terrassec, il est difficile de progresser si un autre bloc est placé sur l’emplacement de celui fissuré situé à côté de Tygnon.

Lors de la quête « Emmenons le professeur » de Grisemer, il est difficile de progresser si un bloc est placé sur l’emplacement de celui fissuré situé près de Ronflex Moussu.

Les problèmes suivants ont été corrigés

Dans la quête « Construisons un habitat » de Terrassec, Carapuce peut se mettre au sommet d’un arbre, ce qui vous empêche de lui parler et bloque la progression de la quête.

Lors de la requête « Cherchons le Centre Pokémon » de Grisemer, il est difficile de poursuivre la quête si vous avez détruit les blocs fissurés du pont avant que Bouldeneu ne le traverse.

Dans la quête « Cherchons le Centre Pokémon » de Grisemer, l’événement où Bouldeneu répare le pont peut ne pas se déclencher selon certaines actions effectuées dans un ordre particulier.

En faisant certaines actions dans la ville de Collinangle, l’événement vous faisant rencontrer DJ Motisma peut ne plus se déclencher.

La requête « Nettoyons la route » peut être difficile à compléter selon certaines conditions.

Le type de Mimigal est incorrect dans le Pokédex.

© Nintendo et The Pokémon Company

Comme d’habitude, la mise à jour de Pokemon Pokopia devrait s’installer automatiquement lors du lancement de votre Nintendo Switch 2, ou au moment de lancer le jeu. Dans le cas contraire, il vous suffit de vous rendre sur la vignette de ce dernier, d’appuyer sur les boutons « + » ou « - » de votre manette, et de sélectionner l'option « Mettre à jour le logiciel ».

Source : Nintendo