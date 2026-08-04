Nos confrères japonais de Famitsu ont eu le privilège d'essayer la prochaine mise à jour de Pokemon Pokopia et son DLC en avance. Grâce à cela, ils sont en mesure de confirmer qu'il va y avoir un sacré changement concernant le système de stockage. Préparez-vous, car cela va considérablement améliorer votre confort de jeu dès lors que cette fonctionnalité était l'une des plus frustrantes dans la boucle de gameplay.

Pokemon Pokopia va enfin revoir son système de stockage

Une tonne de nouveautés s'apprête à débarquer dans Pokemon Pokopia. Le jeu va en effet recevoir la première partie de son DLC ce mercredi 5 août. Mais ce n'est pas tout. L'extension payante ne sera pas le seul contenu disponible ce jour-là. Une grosse mise à jour gratuite sera aussi au rendez-vous, avec notamment une fonctionnalité très attendue.

Si vous avez joué à Pokemon Pokopia vous mêmes, fort est à parier que, vous aussi, vous peinez avec votre inventaire. Plus encore, c'est le système de stockage qui est vite un casse-tête sans nom pour crafter. Or, le crafting est une des mécaniques essentielles de l'expérience. Mais, comme jusqu'à présent on ne peut pas accéder à un coffre à distance, on doit ruser ou se décarcasser pour accéder aux ressources nécessaires à nos projets.

Or, Famitsu révèle que la mise à jour gratuite de Pokemon Pokopia va mettre en place un système de stockage partagé. Pour faire simple, cette fonctionnalité donnera accès à 140 items différents à distance. Ça paraît encore peu vu tout ce qu'on peut entreprendre dans le jeu, mais cela devrait vraiment vous faciliter la vie au quotidien. Sur Reddit, on peut déjà lire de nombreux messages qui remercient les développeurs. Un internaute se réjouit d'autant plus de la nouvelle qu'il confie qu'il avait « abandonné le jeu à cause ça » justement.

Quand sera disponible la mise à jour gratuite du cozy game Pokémon ?

La fonctionnalité de stockage partagé sera ajoutée de manière imminente. Eh oui ! La mise à jour gratuite de Pokemon Pokopia sera déployée pas plus tard que demain, mercredi 5 août 2026. Elle sera lancée en même temps que le DLC Fonds-Bulleux. Pour résumer, voici ce qu'elle permettra :

Un stockage à distance, pour accéder au contenu d'un coffre d'une autre

Un accès à 140 objets

De quoi faciliter le crafting sans avoir à faire de nombreux allers-retours