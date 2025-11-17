Pokemon Pokopia vise à ravir tous les fans de la franchise et de très nombreuses créatures sont d'ores et déjà confirmées. Voici la liste complète de tous les pokemon confirmés à ce jour.
Véritable sensation à venir, Pokemon Pokopia vend déjà du rêve à de nombreux fans de Pokemon, mais pas que. Avec ses grosses inspirations d'Animal Crossing ou encore Story of Seasons (à première vue) le jeu promet aussi de toucher un public amoureux d'expériences cosy. Bon nombre de petites créatures seront bien entendu de la partie, dont une nouvelle espèce très spéciale.
Une tonne de petits monstres attendus, dont un nouveau chouchou !
Pokemon Pokopia proposera une expérience atypique. Dans la peau d'un Métamorph transformé en humain (ou presque) on devrait effectuer tout un tas de tâches pour reconstruire toute une île en utilisant des capacités spéciales tirées de différents pokemon. L'ambiance extrêmement cosy et ses graphismes mignons tout plein promettent en tout cas un petit vent de fraîcheur bienvenu pour la licence. Jeu Pokemon oblige, on s'attend d'office à une longue liste de petits monstres présents, d'autant qu'ils sont plus d'un millier désormais.
Pour le moment, Pokemon Pokopia n'a dévoilé qu'une partie d'entre eux, mais il y a déjà du beau monde et même quelques nouveautés, dont une nouvelle forme de Pikachu. Ce dernier a une apparence quelque peu fantomatique, grisâtre et luisante, tandis que sa queue est tombante, loin de l'énergique Pikachu traditionnel. Nouvelle espèce ou tout autre chose ? La question reste entière, mais dans tous les cas c'est une première pour la mascotte de la licence qui n'avait qu'une forme jusqu'ici, contrairement à son évolution. En attendant l'arrivée de Pokemon Pokopia sur Nintendo Switch 2 le 5 mars 2026, voici la liste complète des pokemon confirmés, ils sont déjà plus de 60 !
Liste de tous les pokemon confirmés dans Pokemon Pokopia
Liste à date du 17/11/25
- Scarhino
- Caninos
- Roucarnage
- Mysdibule
- Miaouss
- Professeur Bouldeneu
- Rondoudou
- Carabaffe
- Sancoki (Mer Orient & Mer Occident)
- Machoc
- Apireine
- Embrylex
- Noadkoko
- Miamiasme
- Dracolosse
- Mimitoss
- Alakazam
- Osselait
- Tranchodon
- Lucario
- Dracaufeu
- Pashmilla
- Mentali
- Funécire
- Gardevoir
- Wattouat
- Muplodocus
- Cacturne
- Fantyrm
- Noctali
- Métamorph
- Bulbizarre
- Carapuce
- Salamèche
- Insécateur
- Tygnon
- Évoli
- Pikachu
- Rototaupe
- Mystherbe
- Apitrini
- Brocélôme
- Psykokwak
- Roucool
- Taupiqueur
- Altaria
- Pichu
- Goupix
- Magicarpe
- Pohm
- Mucuscule
- Nénupiot
- Ludicolo
- Axoloto
- Ptitard
- Ramoloss
- Azurill
- Aquali
- Goélise
- Arcanin
- Mélofée
- Riolu
- Mime Jr.
- Nymphali
- Phyllali
- Zorua
- Joliflor
- Lainergie
- Ptiravi
- Draco
- Gloupti
- Scarabrute
- Paras
- Makuhita
- Debugant
- Baudrive
- Marill
- Ronflex
- Poussifeu
- Lokhlass
- Chétiflor
- Tiplouf
- Simularbre
- Chinchidou
- Canarticho
- Tyranocif
- Onix
- Mimiqui
- Kicklee
- Mimigal
- Nigirigon
- Racaillou
- Abra
- Hoothoot
- Minisange
- Charpenti
Nouvelle espèces inédites et personnages spéciaux
- Ronflex Moussu : une nouvelle apparence du célèbre pokemon qui est ici entièrement couvert de mousse, il semble avoir dormi pendant très, très longtemps.
- Pikapâle : un Pikachu fantomatique, grisâtre et luisant aux oreilles et à la queue tombantes
- Queuelorior : une version encore plus artistique du pokemon peintre qui apparait ici avec de nombreuses couleurs.
- Bouldeneu : qui apparait ici en tant que PNJ, un professeur ayant pour mission de nous aider.