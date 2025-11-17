Pokemon Pokopia vise à ravir tous les fans de la franchise et de très nombreuses créatures sont d'ores et déjà confirmées. Voici la liste complète de tous les pokemon confirmés à ce jour.

Véritable sensation à venir, Pokemon Pokopia vend déjà du rêve à de nombreux fans de Pokemon, mais pas que. Avec ses grosses inspirations d'Animal Crossing ou encore Story of Seasons (à première vue) le jeu promet aussi de toucher un public amoureux d'expériences cosy. Bon nombre de petites créatures seront bien entendu de la partie, dont une nouvelle espèce très spéciale.

Une tonne de petits monstres attendus, dont un nouveau chouchou !

Pokemon Pokopia proposera une expérience atypique. Dans la peau d'un Métamorph transformé en humain (ou presque) on devrait effectuer tout un tas de tâches pour reconstruire toute une île en utilisant des capacités spéciales tirées de différents pokemon. L'ambiance extrêmement cosy et ses graphismes mignons tout plein promettent en tout cas un petit vent de fraîcheur bienvenu pour la licence. Jeu Pokemon oblige, on s'attend d'office à une longue liste de petits monstres présents, d'autant qu'ils sont plus d'un millier désormais.

Pour le moment, Pokemon Pokopia n'a dévoilé qu'une partie d'entre eux, mais il y a déjà du beau monde et même quelques nouveautés, dont une nouvelle forme de Pikachu. Ce dernier a une apparence quelque peu fantomatique, grisâtre et luisante, tandis que sa queue est tombante, loin de l'énergique Pikachu traditionnel. Nouvelle espèce ou tout autre chose ? La question reste entière, mais dans tous les cas c'est une première pour la mascotte de la licence qui n'avait qu'une forme jusqu'ici, contrairement à son évolution. En attendant l'arrivée de Pokemon Pokopia sur Nintendo Switch 2 le 5 mars 2026, voici la liste complète des pokemon confirmés, ils sont déjà plus de 60 !

Liste de tous les pokemon confirmés dans Pokemon Pokopia

Liste à date du 17/11/25

Scarhino

Caninos

Roucarnage

Mysdibule

Miaouss

Professeur Bouldeneu

Rondoudou

Carabaffe

Sancoki (Mer Orient & Mer Occident)

Machoc

Apireine

Embrylex

Noadkoko

Miamiasme

Dracolosse

Mimitoss

Alakazam

Osselait

Tranchodon

Lucario

Dracaufeu

Pashmilla

Mentali

Funécire

Gardevoir

Wattouat

Muplodocus

Cacturne

Fantyrm

Noctali

Métamorph

Bulbizarre

Carapuce

Salamèche

Insécateur

Tygnon

Évoli

Pikachu

Rototaupe

Mystherbe

Apitrini

Brocélôme

Psykokwak

Roucool

Taupiqueur

Altaria

Pichu

Goupix

Magicarpe

Pohm

Mucuscule

Nénupiot

Ludicolo

Axoloto

Ptitard

Ramoloss

Azurill

Aquali

Goélise

Arcanin

Mélofée

Riolu

Mime Jr.

Nymphali

Phyllali

Zorua

Joliflor

Lainergie

Ptiravi

Draco

Gloupti

Scarabrute

Paras

Makuhita

Debugant

Baudrive

Marill

Ronflex

Poussifeu

Lokhlass

Chétiflor

Tiplouf

Simularbre

Chinchidou

Canarticho

Tyranocif

Onix

Mimiqui

Kicklee

Mimigal

Nigirigon

Racaillou

Abra

Hoothoot

Minisange

Charpenti

Nouvelle espèces inédites et personnages spéciaux

Ronflex Moussu : une nouvelle apparence du célèbre pokemon qui est ici entièrement couvert de mousse, il semble avoir dormi pendant très, très longtemps.

: une nouvelle apparence du célèbre pokemon qui est ici entièrement couvert de mousse, il semble avoir dormi pendant très, très longtemps. Pikapâle : un Pikachu fantomatique, grisâtre et luisant aux oreilles et à la queue tombantes

: un Pikachu fantomatique, grisâtre et luisant aux oreilles et à la queue tombantes Queuelorior : une version encore plus artistique du pokemon peintre qui apparait ici avec de nombreuses couleurs.

: une version encore plus artistique du pokemon peintre qui apparait ici avec de nombreuses couleurs. Bouldeneu : qui apparait ici en tant que PNJ, un professeur ayant pour mission de nous aider.