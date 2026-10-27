Pokemon Pokopia va encore ajouter de nouveaux pokémon avec ses prochains DLC. Une liste de 24 noms a fuité, découvrez les spécimens qui devraient rejoindre le jeu prochainement.

Pokemon Pokopia a encore de grandes nouveautés pour les joueurs. Le pass d'extension doit se décliner en deux nouveaux DLC dans les prochains mois. Cela veut dire que le cozy game de Game Freak et Omega Force vous réserve un tas de nouveautés, dont des pokémon pas encore disponibles dans votre partie. Justement, il se pourrait que ceux-ci aient fuité. Une liste a été partagé par un leaker souvent bien informé.

Quels pokémon vont rejoindre Pokopia dans les futurs DLC ?

Game Freak et Omega Force travaillent main dans la main pour le suivi de Pokemon Pokopia. Le cozy game qui fait fureur cette année a déjà eu droit à un premier DLC le 5 août dernier, baptisé Fonds-Bulleux. Mais ce n'est que le début. En fait, il s'intègre dans un pass d'extension en trois parties qui va donc donner lieux à deux nouvelles extensions avec, chacune, leur nouveau contenu.

Si le premier DLC de Pokemon Pokopia avait donné accès à une zone sous-marine, il avait aussi agrandit le Pokédex avec 50 nouveaux pokémon. On s'attend donc à ce que les prochaines extension augmentent elles aussi la population de vos îles. Une liste de 24 noms a d'ores et déjà leaké et elle semble plutôt cohérente avec l'artwork officiel du pass d'extension.

La liste des 24 pokémon qui ont fuité pour les DLC

C'est au leaker CentroLeaks qu'on doit cette fuite. Sur le réseau social X (ex-Twitter), il a partagé une liste de 24 pokémon qui devraient rejoindre Pokemon Pokopia avec un futur DLC :

Chenipan

Chrysacier

Papilusion

Duduo

Dodrio

Snubbull

Granbull

Cadoizo

Skitty

Delcatty

Tortipouss

Boskara

Torterra

Cresselia

Chlorobule

Fragilady

Feunnec

Roussil

Goupelin

Sucroquin

Cupcanaille

Crèmy

Charmilly

Pomdrammour

Le leaker n'apporte pas plus de précision sur le DLC Pokemon Pokopia concerné, ni la date de sortie. En tout cas, on remarquera la présence de Snubull dans cette liste. Le chien rose apparaît justement sur l'artwork du pass d'extension. De même, le nombre de types plante mentionnés, dont le starter Tortipouss et ses évolutions, pourrait aussi coller avec cet aperçu. En tout cas, le retrouver avec ses évolutions fait déjà rêver, de même que voir Cresselia même si on se demande ce qu'il advient de son binôme lunaire, Darkrai...

© Nintendo et The Pokémon Company / Game Freak

Quand doivent sortir les prochains DLC de Pokemon Pokopia ?

Outre la véracité encore à vérifier de ce leak, reste à savoir quel DLC de Pokemon Pokopia il concerne. Pas d'indice donné à ce propos. Mais on pourrait le savoir prochainement puisque le pass d'extension va lancer sa deuxième partie dans les semaines qui viennent :

DLC 2 : Fin 2026 (ajout d'une nouvelle fonctionnalité, vraisemblablement celle d'habiller les pokémon)

: Fin 2026 (ajout d'une nouvelle fonctionnalité, vraisemblablement celle d'habiller les pokémon) DLC 3 : Courant 2027 (ajout d'une nouvelle ville)