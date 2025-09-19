Il est temps de découvrir la liste complète des Pokémon connus qui seront présents dans le Animal Crossing-like Pokémon Pokopia. Il devrait y en avoir pour tous les goûts.
La Pokémon Company a dévoilé lors d'un Nintendo Direct un nouveau spin-off baptisé Pokemon Pokopia, prévu pour 2026 sur Nintendo Switch 2. Avec ce projet, la licence explore un terrain encore inédit : un mélange de simulation de vie, de construction et de survie légère, pensé pour créer son propre paradis Pokémon. Aujourd'hui, c’est surtout la liste des Pokémon jouables et présents dans le jeu qui attire l’attention.
Une liste énorme de Pokemon se confirme déjà
En effet, la dernière présentation a surtout marqué par la révélation d’une longue liste de créatures disponibles. Le jeu réunira des Pokémon issus de toutes les générations, des plus iconiques aux plus inattendus. Pour l'instant on connait déjà :
Génération 1
- Bulbizarre
- Salamèche
- Carapuce
- Roucool
- Pikachu
- Mélofée
- Goupix
- Mystherbe
- Paras
- Taupiqueur
- Psykokwak
- Arcanin
- Ptitard
- Abra
- Chétiflor
- Racaillou
- Ramoloss
- Canarticho
- Onix
- Kicklee
- Tygnon
- Insécateur
- Scarabrute
- Magicarpe
- Lokhlass
- Métamorph
- Évoli
- Aquali
- Ronflex
- Draco
Génération 2 de Pokemon
- Hoothoot
- Pichu
- Lainergie
- Joliflor
- Marill
- Simularbre
- Tyranocif
Génération 3
- Poussifeu
- Nénupiot
- Ludicolo
- Goélise
- Makuhita
- Azurill
- Gloupti
- Tylton
Génération 4 de Pokemon
- Tiplouf
- Apitrini
- Baudrive
- Mime Jr
- Ptiravi
- Riolu
- Phyllali
Génération 5
- Rototaupe
- Charpenti
- Zorua
- Chinchidou
Génération 6
- Nymphali
- Mucuscule
Génération 7
- Mimiqui
Génération 8 de Pokemon
- Minisange
- Axoloto de Paldea
Génération 9
- Pohm
- Nigirigon
Un casting pensé pour tous les fans
Avec cette sélection, Pokopia ratisse large. Les indémodables Pokemon de la première génération sont bien là, avec Pikachu, Salamèche ou encore Évoli, mais le jeu met aussi en avant des créatures plus récentes comme Mimiqui, Pohm ou Nigirigon.
Le résultat est un mélange équilibré entre nostalgie et découverte. Chaque génération est représentée, permettant à tous les joueurs, anciens comme nouveaux, de retrouver leurs Pokemon préférés et d’en accueillir de nouveaux sur leur île.
Dans Pokopia, ces Pokemon ne sont pas de simples compagnons. Chacun peut interagir avec l’environnement et participer à la vie de l’île. Qu’il s’agisse d’un Ronflex endormi au bord d’un lac, d’un Tiplouf explorant les rivages ou d’un Zorua curieux se faufilant dans les bois, l’expérience promet d’être variée et immersive.
C'est quoi ce jeu ?
Pokopia se présente comme un jeu de gestion et de vie insulaire, dans la veine d’Animal Crossing mais avec l’univers Pokemon en toile de fond. Le joueur incarne un personnage fraîchement installé sur une île paradisiaque, qu’il faudra aménager, décorer et peupler de Pokémon compagnons.
Source : The Pokémon Company