Il est temps de découvrir la liste complète des Pokémon connus qui seront présents dans le Animal Crossing-like Pokémon Pokopia. Il devrait y en avoir pour tous les goûts.

La Pokémon Company a dévoilé lors d'un Nintendo Direct un nouveau spin-off baptisé Pokemon Pokopia, prévu pour 2026 sur Nintendo Switch 2. Avec ce projet, la licence explore un terrain encore inédit : un mélange de simulation de vie, de construction et de survie légère, pensé pour créer son propre paradis Pokémon. Aujourd'hui, c’est surtout la liste des Pokémon jouables et présents dans le jeu qui attire l’attention.

Une liste énorme de Pokemon se confirme déjà

En effet, la dernière présentation a surtout marqué par la révélation d’une longue liste de créatures disponibles. Le jeu réunira des Pokémon issus de toutes les générations, des plus iconiques aux plus inattendus. Pour l'instant on connait déjà :

Génération 1

Bulbizarre

Salamèche

Carapuce

Roucool

Pikachu

Mélofée

Goupix

Mystherbe

Paras

Taupiqueur

Psykokwak

Arcanin

Ptitard

Abra

Chétiflor

Racaillou

Ramoloss

Canarticho

Onix

Kicklee

Tygnon

Insécateur

Scarabrute

Magicarpe

Lokhlass

Métamorph

Évoli

Aquali

Ronflex

Draco

Génération 2 de Pokemon

Hoothoot

Pichu

Lainergie

Joliflor

Marill

Simularbre

Tyranocif

Génération 3

Poussifeu

Nénupiot

Ludicolo

Goélise

Makuhita

Azurill

Gloupti

Tylton

Génération 4 de Pokemon

Tiplouf

Apitrini

Baudrive

Mime Jr

Ptiravi

Riolu

Phyllali

Génération 5

Rototaupe

Charpenti

Zorua

Chinchidou

Génération 6

Nymphali

Mucuscule

Génération 7

Mimiqui

Génération 8 de Pokemon

Minisange

Axoloto de Paldea

Génération 9

Pohm

Nigirigon

Un casting pensé pour tous les fans

Avec cette sélection, Pokopia ratisse large. Les indémodables Pokemon de la première génération sont bien là, avec Pikachu, Salamèche ou encore Évoli, mais le jeu met aussi en avant des créatures plus récentes comme Mimiqui, Pohm ou Nigirigon.

Le résultat est un mélange équilibré entre nostalgie et découverte. Chaque génération est représentée, permettant à tous les joueurs, anciens comme nouveaux, de retrouver leurs Pokemon préférés et d’en accueillir de nouveaux sur leur île.

Dans Pokopia, ces Pokemon ne sont pas de simples compagnons. Chacun peut interagir avec l’environnement et participer à la vie de l’île. Qu’il s’agisse d’un Ronflex endormi au bord d’un lac, d’un Tiplouf explorant les rivages ou d’un Zorua curieux se faufilant dans les bois, l’expérience promet d’être variée et immersive.

C'est quoi ce jeu ?

Pokopia se présente comme un jeu de gestion et de vie insulaire, dans la veine d’Animal Crossing mais avec l’univers Pokemon en toile de fond. Le joueur incarne un personnage fraîchement installé sur une île paradisiaque, qu’il faudra aménager, décorer et peupler de Pokémon compagnons.

Source : The Pokémon Company