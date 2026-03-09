Le phénomène Pokemon Pokopia est lancé. Après des notes records aux tests, le nouveau jeu aux couleurs des monstres de poche s'installe dans les foyers du monde entier sur Nintendo Switch 2. Pas encore de chiffres de vente officiels, mais au regard de l'engouement sur les réseaux sociaux, nul doute que la formule au croisement d'Animal Crossing et Minecraft saura convaincre un large public. D'autant plus avec les nouveautés qui s'apprêtent à créer la surprise et qui ont déjà leaké malgré elles.

Les premiers événements de Pokemon Pokopia se dévoilent en avance

Si vous faites partie des heureux qui se sont lancés dans Pokemon Pokopia depuis le 5 mars dernier, vous avez déjà saisi certaines spécificités du jeu. Par exemple, la progression dans le jeu se fait en temps réel, si bien que la journée de Métamorph défile en même temps que la nôtre. Mais le calendrier aussi pourrait bien être le même, en tout cas c'est ce que l'on comprend avec de nouveaux leaks qui laissent présager des événements sous peu.

Certains joueurs ont fait quelques expérimentations avec Pokemon Pokopia. Ils ont notamment essayé de changer la date de leur Nintendo Switch 2. Et comme dans un Animal Crossing, ils ont découvert que selon la date, des événements ont lieu en jeu. Ainsi, on peut déjà confirmer que des festivités se tiendront sur votre île de mars à mai 2026 :

Du 9 au 24 mars : Fleurs thématiques Granivol, Floravol et Cotovol pendant une durée limitée.

: Fleurs thématiques Granivol, Floravol et Cotovol pendant une durée limitée. Du 30 au 13 mai : Événement Ténéfix pendant lequel celui-ci viendra vendre des objets portant sa griffe dans les Centre Pokémon.

Ténéfix va bientôt vous rendre visite. © Nintendo.

Ces événements seront accessibles directement en jeu. Pas besoin de télécharger des donner via internet, comme c'est le cas pour les raids de Pokemon Écarlate et Violet par exemple. Dès lors, cela pourrait signifier que les fleurs thématiques et la visite de Ténéfix seraient des événements fixes, qui pourraient revenir l'année prochaine à la même date, comme les festivités des Animal Crossing typiquement. Cela dit, il est encore un peu tôt pour l'affirmer. Mais une chose est sûre, vous allez avoir de quoi faire dans Pokopia et un tas de cadeaux vous attendent.