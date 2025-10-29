Après Légendes Pokemon ZA sorti ce 16 octobre 2025 sur Nintendo Switch et Nintendo Switch 2, c'est au tour de Pokemon Pokopia, un nouveau jeu de la licence attendu courant 2026 exclusivement sur Nintendo Switch 2 et s'inspirant grandement de titres comme Animal Crossing ou Stardew Valley, d'avoir droit à des leaks massifs. Il est cette fois question d'un prototype jouable qui a récemment fui sur la Toile et révèle de nombreuses informations à son sujet.

Massif glissement de terrain pour Pokemon Pokopia

Pour rappel, Pokemon Pokopia a été annoncé pour la première fois lors du grand Nintendo Direct de septembre dernier, et va proposer d'incarner un Metamorph humanoïde. Celui-ci va devoir se lier d'amitié avec d'autres Pokemon pour créer ensemble leur petit bout de paradis, comme dans un Animal Crossing ou Stardew Valley. Dans le cadre des leaks majeurss relatifs à la franchise et Nintendo depuis quelques semaines, ce nouveau titre déjà très attendu par les amateurs de ce genre d'expérience cozy fait à nouveau parler de lui.

Partagés d'abord par RyDawgE puis par le compte X.com spécialiste en la matière Centro Leaks et enfin notamment par Insider Gaming, des images d'une version prototype de Pokemon Pokopia circulent désormais sur la Toile. On apprend par ailleurs que son développeur était à l'origine GameFreak, avant de passer entre les mains de Koei Tecmo. De plus, les images de cette version précoce du jeu marquent des différences significatives avec sa présentation lors du Nintendo Direct. En lieu et place d'un environnement 3D, ce prototype présente en effet des graphismes en pixel art, qui rappellent énormément Stardew Valley, mais dans une vue isométrique.

Naturellement, puisqu'il s'agit d'un prototype précoce de Pokemon Pokopia, qui plus est lorsque GameFreak était aux commandes, la version finale entre les mains de Koei Tecmo ressemblera bel et bien à ce qu'on en a vu lors du Nintendo Direct du mois dernier. Pour le meilleur ou pour le pire ? La direction artistique actuelle en 3D de Pokemon Pokopia sera-t-elle plus convaincante que le pixel art d'origine ? Rendez-vous donc courant 2026, exclusivement sur Nintendo Switch 2, pour le découvrir.

Source : Insider Gaming