Déjà terriblement chronophage, au point que de nombreux joueurs sont encore très loin d'en avoir vu le bout, Pokemon Pokopia pourrait encore connaître d'importantes évolutions à l'avenir. C'est en tout cas ce qu'aurait révélé un leaker réputé pour tout ce qui touche à la très lucrative franchise de monstres de poche, qui évoque que le studio derrière le jeu cozy à succès aurait des plans ambitieux pour le soutenir sur le long terme.

Pokemon Pokopia serait loin d'avoir fini d'évoluer et de se métamorphoser

Dans sa forme actuelle, Pokemon Pokopia propose déjà du contenu particulièrement généreux avec de nombreux biomes à explorer sur la terre ferme, mais aussi au-delà, sans compte sur la ville multijoueur. Les joueurs ont donc fort à faire rien qu'avec le contenu de base. Pourtant, Koei Tecmo aurait encore de grandes ambitions pour son titre à succès dans l'univers des célèbres monstres de poche, d'après un récent leak de CentroLeaks, spécialiste réputé de la licence.

Le leak en question suggère en effet que cinq zones supplémentaires seraient encore en développement pour Pokemon Pokopia. « D'après des documents de 2024, les zones suivantes étaient à l'étude pour des DLC, avec leurs Pokemon correspondants : une Zone de Jadielle avec une forêt en cendres, une Zone d'Azuria sous l'eau, une Zone Cramois'Île volcanique, une Zone de Lavande avec une gigantesque tour en ruine et enfin une Zone de Caldeon avec un cratère géant. À noter toutefois que nous ignorons dans quelle mesure les choses ont évolué depuis. Par exemple, la Zone de Jadielle devait initialement faire partie du jeu de base, mais a finalement été retirée ».

Aucune de ces zones n'est actuellement présente dans Pokemon Pokopia. CentroLeaks a également précisé que « le plan initial était de dévoiler un lieu à la fois, et non tous en même temps ». Le jeu pourrait donc potentiellement ajouter une nouvelle zone par an, occupant ainsi les joueurs pendant plusieurs années. Bien entendu, ce leak est à prendre avec de prudentes pincettes, en attendant des informations officielles de la part de Koei Tecmo, la Pokemon Company et Nintendo pour confirmer ou infirmer ces révélations de CentroLeaks.

Source : CentroLeaks sur X.com