Pokemon Pokopia lance un nouvel évènement gratuit avec du contenu exclusif à débloquer, mais faites vite ça ne sera valable que pour une durée limitée.

Pokemon Pokopia a annoncé l'arrivée prochaine d'un premier gros DLC qui nous permettra de découvrir une nouvelle région sous-marine, de débloquer de nouvelles décorations, de construire de nouveaux bâtiments et bien entendu de devenir amis avec des pokemon inédits. Mais avant ça, le jeu continue de s'étoffer et lance aujourd'hui un nouvel évènement qui vous permettra de rencontrer l'une des créatures les plus rares de toute la licence et de l'ajouter à votre Pokedex.

Un nouvel évènement gratuit dans Pokemon Pokopia

Si le Pokedex de Pokemon Pokopia est déjà bien garni, il accueillera un nouveau Pokemon dès aujourd'hui avec Jirachi, l'un des plus rares de toute la franchise, apparu pour la première fois dans Pokemon Rubis, Saphir et Émeraude. De type Acier et Psy, c'est une petite créature extrêmement populaire chez les fans. À partir du 23 juin 2026 jusqu'au 8 juillet 2026 à 4h59, l'évènement « Les Voeux de Jirachi » permet à tous les joueurs de Pokemon Pokopia de le rencontrer et de participer à un petit évènement pour l'accueillir comme il se doit.

En remplissant quelques petits défis, vous pourrez échanger des vœux spéciaux contre des objets de décoration uniques inspirés du ciel étoilé, mais aussi contre des meubles exclusifs que vous ne pourrez avoir que durant cet évènement précis. Comme pour les précédents évènements, il faudra cependant remplir une condition : avoir un centre Pokemon opérationnel. À partir de là, les festivités se déclencheront automatiquement. Ça vous oblige à jouer forcément quelques heures le temps de rétablir le premier centre peu après votre arrivée sur le jeu.

Une fois que vous aurez rencontré Jirachi, ce dernier vous expliquera la marche à suivre pour participer à son petit jeu qui consiste à réaliser les vœux de tous vos amis pokemon. A vous ensuite de le faire à de multiple reprise afin de compléter toute votre collection d'objets exclusifs à l'évènement avant la fin de ce dernier.