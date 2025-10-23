Très inspiré du phénomène Animal Crossing, Pokemon Pokopia nous dévoile certaines de ses mécaniques de jeu qui seront sans surprise très inspirées du titre de Nintendo.

Si tous les regards sont actuellement tournés vers Légendes Pokemon ZA, disponible depuis maintenant une semaine, l’avenir de la franchise reste surveillé de près par une bonne partie de la communauté. Il faut dire aussi que comme nous avons pu le découvrir récemment, The Pokemon Company nous réserve assurément de belles surprises. En particulier avec l’approche de la dixième génération. Mais avant cela, un autre jeu sans doute très attendu doit d’abord voir le jour : Pokemon Pokopia.

Pokemon Pokopia sera bien un Animal Crossing-like

Dévoilé le mois dernier à l’occasion du Nintendo Direct, ce nouveau titre développé en collaboration par Game Freak et Koei Tecmo s’annonce en effet comme un étonnant mélange entre Pokemon et Animal Crossing. Un mélange que, il faut l'avouer, personne n’avait vraiment vu venir. Mais le fait est que cela a suffi à attirer l’attention de millions de joueurs, qui sont désormais impatients de pouvoir en découvrir davantage sur ce Pokemon Pokopia. Et cela tombe bien, puisque grâce au magazine japonais Nintendo Dream, c’est maintenant chose faite.

En effet, grâce à ce dernier, nous avons maintenant connaissance de certaines mécaniques de gameplay du jeu. Il s’inspirera sans grande surprise d’Animal Crossing sur bien des points. Par exemple, en plus de refléter la réalité de notre calendrier et de l’heure, Pokemon Pokopia proposera un véritable système jour-nuit ainsi qu’un système de saisons. De même, les joueurs auront la possibilité de visiter l’île des autres joueurs, mais aussi d’échanger toutes sortes de ressources. Cela comprendra alors, on l’imagine, des Pokemon, qui s’annoncent nombreux.

Image officielle de Pokemon Pokopia. ©Game Freak

Bref, comme le laissait déjà transparaître le premier trailer du jeu, Pokemon Pokopia s’annonce définitivement comme le crossover ultime entre Pokemon et Animal Crossing auquel personne ne s’attendait. Et quand on connait le succès respectif des deux franchises, cela pourrait donner naissance à un cocktail détonnant. Autant dire, donc, que cela ne fait que décupler notre impatience de pouvoir mettre les mains sur ce mystérieux projet. Pour rappel, la sortie est attendue pour 2026 en exclusivité sur Nintendo Switch 2.

Source : Nintendo Dream (via Nintenderos)