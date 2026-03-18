Moins de deux semaines après la sortie de Pokemon Pokopia, les joueuses et joueurs font preuve d'une imagination sans bornes au point de concevoir une astuce qui pourrait aider tout le monde.

Il n'aura pas fallu attendre longtemps pour que la solidarité donne lieu à de belles initiatives sur Pokemon Pokopia. Le nouveau carton de la Nintendo Switch 2 est sorti le 5 mars dernier et, déjà, les joueuses et joueurs prouvent aussi bien leur talent que leur sens de l'astuce. Une fan s'est notamment attelée à mettre en place une Île-Nuage qui va vraiment aider tout le monde.

Une Île-Nuage à retenir dans Pokemon Pokopia

Six ans après Animal Crossing New Horizons, le nouveau jeu phénomène de Nintendo s'appelle Pokemon Pokopia. Outre les ventes impressionnantes de cette exclusivité Nintendo Switch 2, on voit pulluler sur la toile tout un tas de démonstrations architecturales de la part des joueuses et joueurs. Mais parfois, ces initiatives vont au-delà de l'aspect purement visuel.

L'internaute Mel_shota (める@ゲーム垢) a partagé sur son compte X une de ses créations. Elle a installé sur son Île-Nuage les 60 motifs à obtenir auprès d'Apireine. Déjà, c'est remarquable qu'elle ait pu les récupérer aussi rapidement. Mais, surtout, elle vous permet à toutes et tous de les obtenir grâce au système d'impression 3D de Pokemon Pokopia.

En effet, en vous rendant sur son île à l'aide du code de son Île-Nuage, « 6DXLPD6F », vous pourrez à votre tour récupérer tous les motifs d'Apireine. Pour ce faire, vous n'aurez qu'à brandir votre appareil photo et les immortaliser un à un. De retour chez vous, l'imprimante 3D mise en place dans les Centres Pokémon de Pokemon Pokopia vous permettra de générer des objets décorés avec.

Le système d'Île-Nuage rappellera sans peine des souvenir aux joueuses et joueurs d'Animal Crossing New Horizons. Comme dans cette précédente exclu Nintendo, il sert à visiter des îles conçues par d'autres personnes. Pour vous servir de ce système, vous devez d'abord connecter votre Nintendo Switch 2 à Internet et disposer d'un abonnement au Nintendo Switch Online. Ensuite, prenez le temps d'avancer dans l'histoire de Pokemon Pokopia jusqu'à rebâtir le Centre Pokémon de Ville-Nouvelle.

Une fois ces conditions remplies, vous pouvez voyager sur une Île-Nuage depuis le PC des Centres Pokémon de Pokemon Pokopia. Seulement, le jeu ne vous permet pas d'emmener ou de rapporter des objets directement depuis ou sur cette île. C'est pourquoi vous devrez prendre en photo ce que vous souhaiter sur votre propre partie solo et hors ligne par l'intermédiaire de l'imprimante 3D installée dans chaque Centre.