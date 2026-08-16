Nintendo a décidé de gâter les joueuses et joueurs de Pokemon Pokopia avec de nouveaux cadeaux. Il y a juste une condition à remplir pour obtenir ce contenu gratuit.

Les abonnés au Nintendo Switch Online peuvent dès à présent récupérer de nouvelles icônes Pokemon Pokopia pour leur avatar de profil. La deuxième vague de ces contenus gratuits a démarré. Comme à chaque fois, vous n'avez qu'une durée limitée pour les ajouter. On vous donne les dates et on vous explique comment les obtenir.

Pokemon Pokopia fait encore des cadeaux sur Nintendo Switch

Pour fêter l'arrivée de son premier DLC, Fonds-Bulleux, Pokemon Pokopia enchaîne les bonnes nouvelles. En plus de l'événement Barpau en cours dans le jeu, les abonnés au Nintendo Switch Online voient de nouvelles icônes leur être offertes. Ces contenus gratuits qui vous permettent d'habiller votre image d'avatar sont à récupérer du 12 au 19 août 2026. Actuellement, ils sont au nombre de 11 :

Metamorph humain avec lunettes de soleil

Snubull avec un nœud papillon

Pikapâle en tenue de soubrette

Motisma chaîne Hi-Fi

Rongragoût

Metamorph humain qui marche

Metaphorph heureux

Lokhlass version Metamorph

Salamèche

Professeur Bouldeneu

Pikapâle

Capture d'écran des avatars Pokemon Pokopia en date du 14 août 2026. © Gameblog

En plus de cela, plusieurs cadres et arrière-plans sont également offerts. Du contenu gratuit supplémentaire pour finir d'habiller votre avatar pour votre compte Nintendo. Tous sont à échanger contre 10 ou 5 points platines, à récupérer gratuitement en jouant à vos jeux et en accomplissant les missions liées à l'abonnement.

Comment avoir les icônes via l'abonnement Nintendo Switch Online ?

Les avatars gratuits Pokemon Pokopia de la vague 2 sont à récupérer jusqu'au 19 août 2026 (2h59). Ils sont réservés aux abonnés Nintendo Switch Online, que vous jouiez sur la première ou la nouvelle génération de console hybride. Pour réclamer vos cadeaux, vous devez d'abord avoir assez de points platines. Si c'est le cas, procédez ainsi :

Depuis le menu HOME de votre Nintendo Switch ou Switch 2, cliquez sur l'icône Online (dans la barre du bas, tout à gauche)

Poursuivez dans la sections « Missions et récompenses », dans la colonne de gauche

Sur le menu des Missions, choisissez le jeu pour lequel les récompenses vous intéressent (Pokemon Pokopia ici)

Cliquez sur le contenu cadeau qui vous intéresse

Validez, et le tour est joué !