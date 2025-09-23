Depuis quelques mois, les jeux de simulation “cozy” s’imposent comme une véritable tendance. Après l’annonce de Pokemon Pokopia, qui a surpris les fans de la franchise par son virage vers la vie paisible et la construction, un autre studio tente lui aussi de séduire ce public en quête de douceur virtuelle.

Pocketpair a révélé Palworld: Palfarm, un spin-off cosy centré sur la vie à la ferme. Le jeu sortira sur PC via Steam, à une date encore inconnue. Cette annonce intervient dans un contexte où les comparaisons fusent déjà avec Pokemon Pokopia, le nouveau titre de Nintendo qui explore lui aussi la simulation de vie paisible aux côtés de créatures attachantes.

Un cadre cosy autour des Pals façon Pokemon Pokopia

Dans Palfarm, les joueurs s’installent sur une île peuplée de Pals. Ces créatures, déjà au cœur de Palworld, deviennent ici de véritables partenaires agricoles. Elles aident à semer, arroser, récolter, cuisiner ou encore fabriquer des objets. On pourra aussi discuter avec les habitants de l’île, offrir des cadeaux et tisser des liens, ce qui débloquera de petites histoires inédites. Façon Pokemon Pokodia donc...

Mais tout ne sera pas si calme : certains Pals plus agressifs viendront troubler la quiétude des fermes et il faudra défendre son terrain. Le marché permettra quant à lui de vendre ses récoltes ou d’acheter des objets rares. Et pour compléter le tout, le multijoueur offrira la possibilité de bâtir sa ferme avec des amis.

Un spin-off qui arrive au bon moment

Palfarm est pensé comme une pause douce dans l’univers Palworld, alors que le jeu principal doit encore poursuivre sa route vers sa version 1.0, attendue pour 2026. Pocketpair profite ainsi de l’engouement pour son univers tout en diversifiant son offre. Le choix de développer un titre orienté “vie tranquille” n’est pas anodin : le marché des jeux cozy est en pleine expansion. L’annonce de Pokemon Pokopia sur Nintendo Switch 2 en est la meilleure preuve, et les joueurs n’ont pas tardé à remarquer les similitudes. Certains parlent même de “Pokodia” pour souligner le parallèle entre les deux productions.

Difficile de ne pas voir dans Palfarm un clin d’œil à la stratégie de Nintendo avec Pokemon Pokopia. Comme dans ce dernier, il est question de bâtir un espace de vie, de développer son environnement aux côtés de créatures attachantes, et de profiter d’un rythme de jeu plus relaxant que dans les aventures traditionnelles.

Une tendance de fond

Certes, Palworld conserve son identité avec son esthétique particulière et son mélange de mécanique multijoueur, mais l’arrivée d’un spin-off comme Palfarm montre à quel point le studio Pocketpair observe attentivement ce que propose la franchise Pokémon. L’association entre créatures mignonnes, activités agricoles et progression coopérative rappelle clairement ce que Nintendo et Game Freak préparent avec Pokemon Pokopia.

Entre Palworld: Palfarm et Pokémon Pokopia, on voit se dessiner une tendance forte : celle de décliner les univers existants dans des jeux de vie et de construction. Le succès d’Animal Crossing et de Stardew Valley a ouvert une voie, et désormais des licences majeures s’y engouffrent.

