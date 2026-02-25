À tout juste une semaine de sa sortie, Pokemon Pokopia a eu droit à une longue présentation de près d’une heure nous permettant d’en apprendre davantage sur son gameplay.

Pour les fans de Pokemon, c’est définitivement à une semaine chargée en actualités que nous avons affaire. En effet, alors que tout le monde trépigne déjà d’impatience à l’idée de découvrir le prochain Pokemon Presents, attendu pour le 27 février à 15h, Nintendo nous a fait une très belle surprise en diffusant hier soir son Treehouse Live, une nouvelle conférence dédiée à deux de ses futures sorties. Dans le lot se trouvait alors le très attendu Pokemon Pokopia, qui a fait l’objet d’une grosse présentation de près d’une heure à quelques jours seulement de son arrivée.

Pokemon Pokopia s’offre une grosse présentation de gameplay

Oui, contrairement aux habituels Nintendo Direct et autres Partner Showcase, le format Treehouse Live est l’occasion pour l’éditeur d’entrer plus en profondeur dans les jeux présentés, ce qui explique pourquoi Pokemon Pokopia a pu faire l’objet d’un tel segment. Pour les fans comme pour les joueurs encore indécis, cela fut néanmoins une belle opportunité d’en apprendre davantage sur le gameplay de ce titre pas comme les autres, qui se présente comme une sorte d’Animal Crossing-like dans l’univers de Pokemon.

Et autant dire qu’en près d’une heure, Nintendo a pu s’en donner à cœur joie sur les révélations. Des nombreuses capacités dont il sera possible de profiter aux conditions requises pour faire apparaître certains Pokemon, en passant par le système de construction d’habitations, de personnalisation, de récolte des ressources et de multijoueur, le titre développé par Omega Force et Game Freak s’est plus que jamais livré sur ses mécaniques de jeu. Des mécaniques qui, vous en conviendrez, justifient pleinement son statut d’Animal Crossing-like.

Mais c’est aussi ce qui promet déjà de faire la force de ce Pokemon Pokopia. Car si l’on associe la puissance de la marque de The Pokemon Company à celle d’une licence comme Animal Crossing, nul doute que l’on tient peut-être déjà l’un des plus gros cartons de la Nintendo Switch 2 aux côtés de Mario Kart World. Et l’avantage, c’est que nous n’aurons pas à attendre bien longtemps avant de pouvoir nous en assurer, puisque Pokemon Pokopia débarquera en exclusivité sur la dernière machine de Nintendo dès le 5 mars prochain.

Source : Nintendo