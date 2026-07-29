Annoncé à l’occasion du Nintendo Direct le mois dernier, Fonds-Bulleux, le premier DLC de Pokemon Pokopia, a vu sa date de sortie leaker, et elle serait pour très bientôt.

Figurant parmi les plus gros succès de cette année 2026, Pokemon Pokopia a incontestablement séduit de nombreux possesseurs de la Nintendo Switch 2. Il faut dire qu’avec ce titre, qui permet de redécouvrir l’univers de Pokemon sous le prisme d’une expérience à la Animal Crossing, l’éditeur a frappé fort. Et l’aventure est encore loin d’être terminée, puisque comme révélé lors d’un récent Nintendo Direct, plusieurs extensions sont désormais en approche. Avec une première, Fonds-Bulleux, qui arrivera visiblement dès le 5 août prochain.

Le premier DLC de Pokemon Pokopia arriverait le 5 août 2026

C’est en effet ce que nous a révélé une pub japonaise, apparemment dévoilée par erreur avec un peu d’avance, il y a maintenant une poignée d’heures. Et bien que la vidéo en question ait rapidement été retirée de la toile par Nintendo, l’image de la date de sortie, immortalisée par certains internautes, nous permet ainsi de constater que l’extension de Pokemon Pokopia devrait débarquer dès la semaine prochaine, avec une campagne marketing visiblement imminente. Ce qui sera, on l’imagine, l’occasion d’en apprendre un peu plus à son sujet.

Car même si Fonds-Bulleux a bel et bien eu droit à une brève présentation le mois dernier, qui nous a notamment appris qu’il sera question pour les joueurs d’y arpenter une nouvelle ville sous-marine peuplée de Pokemon inédits à rencontrer, le cœur de ce premier DLC reste encore à découvrir. Bien sûr, cela sera également l’occasion pour les créateurs de Pokemon Pokopia d’introduire une multitude de nouveautés, telles que de nouveaux meubles de décoration ou encore davantage de tenues pour le personnage.

Les joueurs partagent leur excitation

Dans tous les cas, la communauté semble déjà conquise et surtout impatiente de découvrir ce que Fonds-Bulleux nous réserve, en témoignent les commentaires laissés sur Reddit suite à cette fuite. « Eeeeee, j’ai tellement hâte », assure par exemple l’un d’eux. « Wow, c’est bien plus tôt que je ne l’espérais », s’étonne un autre, en n’étant visiblement pas le seul à être pris de court par la date choisie par Nintendo. « C’est le timing parfait pour moi », affirme néanmoins un troisième, en expliquant qu’il ne va « pas pouvoir lâcher Splatoon Raiders avant au moins une semaine » de toute façon.

Il ne reste maintenant plus qu’à attendre que l’annonce officielle ne tombe, ce qui ne devrait pas trop tarder si ce premier DLC de Pokemon Pokopia est bel et bien prévu pour le 5 août prochain. Profitons-en d’ailleurs pour rappeler qu’il sera le premier d’une série de trois, réunis dans le Pass d’extension vendu à 34.99€ sur le Nintendo eShop. Outre Fonds-Bulleux, celui-ci donnera ensuite accès aux contenus suivants :

Fin 2026 : Introduction de nouvelles fonctionnalités

2027 : Arrivée d’une nouvelle ville

Source : Reddit