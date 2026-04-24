Les semaines ont passé depuis cette découverte prématurée de certains fans. Il est temps d'en profiter pour de vrai dans Pokémon Pokopia : un nouveau spécimen vous attend.

En mars dernier, nous pouvons dire que la Nintendo Switch 2 a trouvé son nouveau jeu phénomène. Pokemon Pokopia a happé tant de joueuses et de joueurs, un véritable succès qui prouve encore que les spin-off même les plus étonnants de la franchise ont un fort potentiel. Le titre cosy continue d'ailleurs de faire plaisir à sa communauté en lançant un événement avec des cadeaux à la clé et, en plus, un nouveau spécimen à accueillir sur votre île.

Un nouvel événement à ne pas manquer dans Pokemon Pokopia

Très clairement, Pokemon Pokopia se présente comme une belle alternative en attendant un potentiel nouvel Animal Crossing. Tout comme l'autre exclu Nintendo, le jeu co-développé par Omega Force et Game Freak vous permet de vivre une vie paisible. Ici, le cadre choisi est un archipel accueillant une tonne de monstres de poche. De plus, il suit également le calendrier de votre console Nintendo Switch 2, donnant lieu à des festivités régulières.

Ça tombe bien, car nous ne sommes plus qu'à quelques jours du prochain événement de Pokemon Pokopia. Après Granivol, une nouvelle tête est prêt à rejoindre votre aventure. Comme certains joueurs l'avaient découvert en avance grâce au time travel, il s'agira du brillant Ténéfix. Et comme la dernière fois, celui-ci vous confiera une quête spéciale sur les Îles Rêve.

Ainsi, en vous liant d'amitié avec Ténéfix à son arrivée dans votre partie, il vous demandera d'aller collecter pour lui des fragments de cristal rouge. Ensuite, vous aurez simplement à parler à Baudrive avec une peluche qu'il vous transporte sur une Île Rêve. À vous alors de partir pour une véritable chasse aux gemmes dans Pokemon Pokopia. À votre retour, vous pourrez troquer vos cristaux contre des objets de décoration et des kits de construction avec Tenefix dans les Centres Pokémon reconstruits.

L'événement chasse aux gemmes avec Ténéfix aura lieu du mercredi 29 avril (5h) jusqu'au jeudi 14 mai 2026 (4h59). Pour en profiter, il suffit de lancer votre partie pendant cette période. Si vous savez que vous n'en aurez pas l'occasion, vous pouvez également adapter la date de votre Nintendo Switch 2 pour y accéder en amont ou a posteriori.





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