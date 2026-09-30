Vendu à 5 millions d’exemplaires en seulement quatre mois, Pokemon Pokopia s’est imposé comme l’un des grands succès de la Nintendo Switch 2. La firme de Kyoto n’a naturellement pas tardé à annoncer une série de DLC, dont le second débarquera en fin d’année, sans date précise. Pour occuper les constructeurs en herbe, Big N continue de faire vivre son pendant cosy de la licence avec plusieurs événements. Et évidemment, même les monstres de poche ne pouvaient pas passer à côté de la ferveur d’Halloween. La branche japonaise de Nintendo a en effet annoncé l’événement de Pokemon Pokopia de cet automne qui marquera l’arrivée de Pitrouille et Banshitrouye.







Du 17 octobre au 1er novembre, Pitrouille et Banshitrouye débarqueront ainsi dans votre petit coin de paradis le temps d’un événement encore dépourvu de nom officiel en français. Pendant cette période, il sera ainsi possible de mettre la main sur des bonbons spéciaux, à échanger ensuite contre divers articles, dont des meubles pour redécorer vos créations sur le thème d’Halloween. C’est d’ailleurs sans doute ce qui poussera Pitrouille à venir s’installer chez vous. Le Centre Pokémon sera également décoré pour l’occasion avec quelques toiles d'araignées, des citrouilles, des Nosferapti et un Spectrum qui trône fièrement sur le toit.

L’événement d’Halloween de Pokemon Pokopia sera également l’occasion de se transformer en meuble pour surprendre, et pourquoi pas effrayer, les autres pokémon. De plus amples détails seront communiqués ultérieurement, mais Nintendo a déjà confirmé qu’il sera nécessaire d’avoir reconstruit son premier Centre Pokémon et débloqué la compétence Copie auprès de Zorua, à Grisemer. Il faudra ainsi attendre l’approche de l’événement d’Halloween de Pokemon Pokopia, le 17 octobre 2026 donc, pour que Nintendo nous révèle quelles friandises seront exactement proposées.

Qu'attendre de l'événement d'Halloween ?

Pour mémoire, les autres événements proposaient chacun un peu moins d’une dizaine d’objets thématiques. Le dernier en date, « Des écailles pour Barpau », permettait par exemple d’accueillir Barpau et Milobellus en créant deux nouveaux types d’habitats reposant sur les sept nouveaux objets de décoration, allant d’une glacière à un kit de volleyball. Les premières images officielles de l’événement d’Halloween de Pokemon Pokopia nous livrent déjà un petit indice de ce qui nous attend. On peut notamment y apercevoir :

Des ballons avec Pikachu

Un panier de citrouille en forme de Pikachu

Un sarcophage de Tutankafer

Un arbre Desséliande

Une grand citrouille inspirée de Spectrum

Une statue de pierre avec Skelénox, Téraclope et Noctunoir

Des citrouilles empilées





Source : Nintendo Japon