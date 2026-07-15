Pokemon Pokopia lancera bientôt un nouvel événement gratuit qui vous permettra de gagner une multitude de récompenses dont un trophée spécial. Voici ce qui vous attend et comment bien se préparer avant le début des festivités.

Pokemon Pokopia a annoncé un petit événement gratuit pour tous les joueurs à partir du 19 juillet 2026. Ce dernier durera une semaine et vous permettra de gagner plusieurs récompenses cosmétiques pour vous et vos constructions, mais aussi un trophée spécial pour marquer le coup. De quoi s'amuser tout en attendant d'avoir des nouvelles du prochain gros DLC.

Un nouvel évènement gratuit cet été pour Pokemon Pokopia

D'ici quelques jours, Pokemon Pokopia lancera un nouvel événement gratuit qui sera disponible pour tous les joueurs ayant réparé au moins un centre Pokemon. À partir du 19 juillet 2026 à 5h jusqu'au 27 juillet 2026 à 4h59, vous pourrez tous participer à un tournoi de cache-cache organisé par ce cher Zorua. Le pokemon expert en camouflage vous proposera ainsi des parties de cache-cache qu'il faudra remporter pour tenter de mettre la main sur des récompenses. Vos meilleures performances seront enregistrées et vous devrez ensuite les battre pour récupérer de nouveaux cadeaux. Cet évènement sera également jouable en multijoueur si vous rejoignez une Île-Nuage. La partie se déroulera alors à plusieurs et celui ou celle ayant fait le meilleur temps remportera la victoire.

©Pokemon Pokopia officiel

Comment rencontrez Zorua et jouer à cache-cache avant l'évènement ?

Le mini-jeu de cache-cache de Zorua est déjà disponible dans Pokemon Pokopia. Lorsque l'on rencontre ce dernier à Grisemer, il nous demande de l'aider à construire un objet. Il nous remercie ensuite en nous offrant la compétence Copie, qui permet de prendre la forme de n'importe quel objet. C'est grâce à cette technique qu'il est possible de jouer au cache-cache. Zorua se tient alors à un endroit précis et l'on doit s'approcher de lui rapidement sans se faire remarquer. Le tournoi proposé par l'événement n'a pas précisé ce en quoi consistera l'épreuve, mais il y a fort à parier que ça suivra la même logique. On vous conseille donc de débloquer la capacité Copie avant le début des festivités.

Comment débloquer la capacité Copie dans Pokemon Pokopia ?

Pour débloquer la technique, rien de plus simple. Avancez suffisamment dans le jeu pour débloquer Grisemer et progressez dans les missions sur place. Peu après avoir reconstruit le centre Pokemon, vous remarquerez un bloc étrange devant la porte. Il s'agit de Zorua. Ce dernier vous demandera ensuite de lui offrir un Jeu de Construction. Fabriquez l'objet et donnez-le-lui. Il vous donnera alors la capacité Copie tant convoitée.

Rendez-vous à Grisemer, à l'Est de Terrasec

Reconstruisez le Centre Pokemon et avancez dans les missions de la région

Rencontrez Zorua qui sera déguisé en bloc devant le Centre Pokemon

Construisez-lui un Jeu de Construction (x1 de Bois)

Récupérez la compétence Copie

Source : Pokemon Pokopia officiel