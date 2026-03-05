Pokemon Pokopia vient de sortir et il prévoit déjà un gros évènement gratuit pour fêter son lancement avec trois nouveaux pokemon. Mais ne trainez pas , ce sera à durée limitée.

Pokemon Pokopia vient tout juste de sortir sur Nintendo Switch 2 ce jeudi 5 mars 2026 et il nous annonce déjà un premier gros évènement. Le jeu a beau se rapprocher d'un Animal Crossing cosy, il compte bien faire comme les autres titres de la licence et maintenir l'intérêt des fans avec pas mal de nouveautés, et visiblement ça commence très bientôt avec l'arrivée de trois nouveaux pokemon. Cerise sur le gâteau, tout sera gratuit.

Un premier évènement pour Pokemon Pokopia

Véritable succès critique, Pokemon Pokopia va devoir faire ses preuves auprès des joueurs, mais on ne doute pas qu'il cartonnera. Le jeu vient tout juste de sortir et souhaite déjà fêter ça avec un premier gros évènement dédié à trois pokemon : Granivol, Floravol et Cotovol. Du mardi 10 mars à 5h00 jusqu'au mercredi 25 mars à 4h59, les joueuses et joueurs pourront profiter des festivités de l'événement Des aigrettes Granivol.

L'événement vous permettra de rencontrer trois nouveaux pokemon gratuitement, mais pour ce faire, il faudra remplir quelques conditions, à commencer par reconstruire un Centre Pokemon, véritable HUB dans le jeu.

Durant ce premier festival de Pokemon Pokopia, vous pourrez croiser Granivol et ses évolutions, mais aussi gagner des objets thématiques pour améliorer vos constructions et vos habitations. Pour ce faire, il faudra récupérer des aigrettes qui seront éparpillées aux quatre coins de la région, puis les échanger contre des objets. Pour le moment, cet événement est bel et bien à durée limitée, ce qui signifie qu'il faudra en profiter rapidement, notamment pour croiser Granivol, Floravol et Cotovol, qui seront autrement impossibles à rencontrer dans Pokemon Pokopia.

Source : Pokemon officiel