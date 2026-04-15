Le jeu phénomène Pokemon Pokopia vous convie pour un nouvel événement temporaire sur Nintendo Switch 2. Une jolie récompense vous attend, alors ne passez pas à côté.

Alors que Granivol s'en est allé, Pokemon Pokopia promet déjà d'animer la vie de votre Metamorph. Dernière exclusivité à succès de la Nintendo Switch 2, ce spin-off atypique de la célèbre franchise suit la route des épisodes principaux. En effet, il s'apprête à accueillir un nouvel événement en compagnie d'un spécimen adoré par les fans de la première heure. Vous aurez même droit à des cadeaux.

Pokemon Pokopia va lancer son troisième événement de 2026

Tout comme Ecarlate et Violet, Pokemon Pokopia semble bien parti pour proposer des événements réguliers. En même temps, c'est ce qui fait le sel des jeux de simulation de vie. Ces rendez-vous viennent dynamiser l'expérience et cassent la routine qui peut s'installer autrement.

Ainsi, après la venue de Granivol, puis le cadeau Simularbre du 1er avril, un nouvel événement est sur le point de débuter dans Pokemon Pokopia. Cette fois-ci, il s'agira d'un challenge à relever avec un habitant de votre île. Du 19 au 26 avril 2026 (4h59 dernier délai), Bulbizarre vous proposera le “défi corde à sauter”.

Pendant toute une semaine, vous pourrez aller parler à Bulbizarre pour jouer à la corde à sauter dans Pokemon Pokopia. Selon le nombre de sauts que vous effectuerez, vous aurez droit à des récompenses, dont un trophée. Vous pourrez même relever le défi à plusieurs. En vous rendant dans le monde d'un autre joueur ou en partageant une île-Nuage, lancez-vous en multijoueur et tenter d'atteindre de nouveaux records.

L'événement “défi corde à sauter” de Pokemon Pokopia est accessible à tout le monde du 19 avril au 26 avril sur Nintendo Switch 2. La seule condition pour y avoir accès et d'avoir progressé dans l'histoire principale. Alors assurez-vous d'avoir terminé la mission « Un bâillement pour de la pluie » à Terrassec avant ou pendant la durée de l'événement qu'il soit disponible. Ensuite, vous pourrez le réaliser dans n'importe quelle zone.

Aussi, comme il s'agit d'un événement qui dépend du calendrier annuel, notez que vous aurez toujours la possibilité de l'effectuer en ayant recours au time travel. Puisque Pokemon Pokopia s'adapte à l'horloge interne de la console Nintendo Switch 2, changer la date vous permettra d'y accéder en avance ou ultérieurement si vous n'avez pas l'occasion de jouer aux dates normales.