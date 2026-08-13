Pokemon Pokopia fait durer l'ambiance estivale en ce mois d'août 2026 avec l'événement « Des écailles pour Barpau » qui vous promet du nouveau contenu gratuit en jeu.

Pokemon Pokopia lance aujourd'hui l'événement Des écailles pour Barpau. Une semaine après l'arrivée du DLC Fonds-Bulleux, les développeurs continuent dans l'esprit maritime en août avec ces festivités centrées sur le pokémon poisson. Les récompenses, du nouveau contenu gratuit, vous donnera l'opportunité de lui construire son propre habitat, ainsi que pour son évolution Milobellus.

À la recherche des Bel'écailles pour l'événement Pokemon Pokopia

C'est l'heure d'allumer votre Nintendo Switch 2. Pokemon Pokopia voit débuter dès ce jeudi 13 août l'événement Des écailles pour Barpau. Le fameux pokémon poisson vous attend au Centre Pokémon (à condition qu'il soit reconstruit), fraîchement redécoré pour l'occasion. Il se trouve qu'il recherche un objet que seul vous pourrez trouver : la Bel'écaille !

Pendant toute la durée de l'événement d'août de Pokemon Pokopia, partez à la recherche de ces Bel'Écailles. Comme ce fut le cas pour Granivol plus tôt cette année, ces items à collecter pour Barpau sont répandus sur les îles rêve. Chaque jour, envolez-vous avec Baudrive vers ces îles spéciales et recherchez les fameuses écailles sur leur plage.

Ces Bel'écailles servent de monnaie d'échange à l'intérieur du Centre Pokémon. Grâce à elle, vous allez pouvoir obtenir un tas de nouveaux objets de décoration sur le thème de la plage et de la natation. Cerise sur le gâteau, ce contenu ajouté gratuitement à Pokemon Pokopia vous permettra de créer les habitats pour Barpau et son évolution, Milobellus.

© Nintendo / Game Freak et Omega Force

Toutes les récompenses de l'événement Barpau

En tout, l'événement d'août de Pokemon Pokopia va vous permettre de récupérer 6 meubles gratuits. Tous vous plongeront directement dans l'ambiance plage et vacances, c'est certain ! Si vous voulez tous les obtenir et, en outre, pouvoir créer les habitats de Barpau et Milobellus, vous aurez besoin au total d'au moins 60 Bel'écailles :

Bouée : 5 écailles

: 5 écailles Bouée géante : 10 écailles

: 10 écailles Glacière : 10 écailles

: 10 écailles Kit de volley-ball de plage : 15 écailles

: 15 écailles Lanterne flottante : 10 écailles

: 10 écailles Lit de sable : 10 écailles

Quand à lieu l'événement « Des écailles pour Barpau » dans Pokemon Pokopia ?

L'événement Des écailles pour Barpau dure en tout et pour tout deux semaines. Vous pouvez y participer du 13 août 2026 (5h du matin) au 28 août 2026 (4h59) dans Pokemon Pokopia. Bonne chasse à vous !