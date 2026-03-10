Si vous venez de vous lancer dans Pokemon Pokopia, nous avons un conseil. Évitez vraiment cette erreur de débutant pour ne pas vous mettre des bâtons dans les roues d'entrée de jeu.

Quand on commence un nouveau jeu, surtout un bac à sable comme Pokemon Pokopia, on peut se lancer dans une voie instinctivement. Sauf que, parfois, ce n'est pas forcément le mieux à faire. Beaucoup ont certainement déjà fait cette erreur de débutant dans le dernier jeu exclusif de la Nintendo Switch 2 et le regrettent déjà. On vous explique pourquoi il vaut mieux ne pas vous précipiter.

L'erreur de tous les débutants dans Pokemon Pokopia

Déjà un phénomène, Pokemon Pokopia inspire des joueuses et joueurs du monde entier. Ce nouveau jeu fraîchement débarqué sur Nintendo Switch 2 se veut une proposition au croisement d'Animal Crossing New Horizons et de Minecraft. À ce titre, c'est un vrai bac à sable qui laisse la part belle à l'imagination. Vous avez à votre disposition une grande île à entretenir et à personnaliser à votre envie.

Mais, justement, c'est aussi ce qui induit en erreur bien des débutants. Si Pokemon Pokopia laisse une grande liberté d'action, le jeu propose aussi un scénario. Un contexte puisant dans l'imaginaire post-apocalyptique vient expliquer le pourquoi du comment vous êtes sur cette île et l'importance d'y faire revenir les pokémon. Mais certains passent cette étape et se focalisent sur la personnalisation. Sauf que, ce faisant, ils passent à côté de la fonctionnalité-clé de leur activité.

En effet, plus vous progressez dans l'histoire de Pokemon Pokopia, plus vous débloquez de bâtiments et de mécaniques de jeu. Sauf que, en explorant aussi vous aller faire la découverte de nouveaux spécimens et acquérir de nouvelles compétences. Dès lors, on comprend la tentation de se lancer à corps perdu dans la personnalisation immédiate de son île. Pourtant, c'est bien la plus grande erreur des débutants.

En faisant trop vite l'impasse sur le scénario, vous allez drôlement vous compliquer la vie. Ce n'est qu'au terme de l'histoire principale, une fois les crédits du jeu déroulés, que vous rencontrerez Magnéti. Or, cette figure emblématique de la première génération de la franchise vous octroie une capacité hyper pratique : le « Vol magnétik ». Grâce à cela, vous pouvez vous déplacer beaucoup plus librement et même voler. Un atout de taille pour la personnalisation et le terraforming justement. Alors notre conseil, c'est évidemment de profiter du jeu, de vous balader évidemment, mais de penser à finir la quête centrale de Pokemon Pokopia pour démultiplier ensuite vos possibilités.

© Nintendo et The Pokémon Company.