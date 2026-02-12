Prévue pour mars 2026, Pokemon Pokopia, la nouvelle exclusivité de la Nintendo Switch 2, dévoile sa durée de vie au travers du directeur du jeu. Vous allez avoir de quoi faire.

Dans moins d'un mois, vous pourrez plonger dans une aventure inédite pour la franchise la plus lucrative du monde du jeu vidéo. Pokemon Pokopia s'annonce comme un jeu cosy, à la croisée d'Animal Crossing et Stardew Valley. Une expérience fraîche pour les monstres de poche qui devrait en plus vous rester en main un petit moment. Le game director de l'exclusivité Nintendo Switch 2 a officiellement dévoilé sa durée de vie.

Combien de temps durera le jeu Pokemon Pokopia ?

Présenté comme une sorte de bac à sable cosy, on attend forcément de Pokemon Pokopia qu'il dure longtemps. Puisqu'il évoque des expériences à la Animal Crossing x Stardew Valley, entre liberté d'entreprise et nombreuses missions, les fans du genre ne peuvent qu'espérer plusieurs dizaines d'heures de jeu au minimum. Avec son cycle jour/nuit et le passage des saisons, il ne peut que s'inscrire dans le temps.

Takuto Edagawa, le directeur de Pokemon Pokopia, a pu apporter des éclaircissements sur sa durée de vie. Au cours d'un entretien pour IGN, il s'est confié sur cette question qui taraude déjà les fans du genre. Alors, combien de temps durera le jeu ? Selon ses dires, attendez-vous à une aventure courant de 20 à 40 heures. Cela dit, il apporte quelques nuances sur l'expérience :

La principale motivation pour ce jeu n'est pas vraiment d'arriver au générique de fin. Le concept général invite à créer un monde rempli de Pokémon et de vivre avec. Cependant, en moyenne, cela prendra entre 20 et 40 heures. Mais cela dépendant de la façon dont les joueurs jouent. Takuto Edagawa, pour IGN.

D'autant plus que Pokemon Pokopia ne s'arrêtera pas à ses missions principales. Plusieurs quêtes centrales guideront votre façon de reconstruire une société au milieu des monstres de poche. S'il y a bien une “fin” factuelle selon Edagawa, l'expérience de jeu se poursuivra au-delà. Rappelez-vous par exemple Animal Crossing New Horizons qui promet des centaines d'heures de jeu après les crédits du concert de Kéké. Le game director ne veut pas trop en dévoilé sur ce contenu “endgame”, mais qui sait combien de temps il pourrait encore nous occuper ? Attendez-vous donc à une durée conséquente pour cette exclusivité qui sortira sur Nintendo Switch 2 le 5 mars 2026.