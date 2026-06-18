Véritable phénomène du début d'année 2026, Pokemon Pokopia a fait une apparition remarquée à l'occasion du dernier Nintendo Direct. Et pour cause, Game Freak gardait dans sa besace l'annonce de son tout premier DLC. Après le grand reveal et les premiers détails officiels, on commence déjà à déceler quelles seront les nouveautés au programme.

Pokemon Pokopia va accueillir de nouvelles têtes avec son DLC

Si ce DLC de Pokemon Pokopia est si enthousiasmant, c'est qu'il va repousser les frontières du jeu. Pensé pour se déployer en trois étapes, va notamment rebondir sur l'ajout de l'exploration des fonds marins permise par la nouvelle capacité plongée ajoutée avec la dernière mise à jour gratuite. Prévue pour le mois d'août 2026, la première partie de l'extension, Fonds-Bulleux, promet d'enrichir l'expérience.

En plus de la bande-annonce, nous avons découvert l'artwork officiel du pass d'extension de Pokopia qui sera affiché sur les cartes physiques pour obtenir le code du DLC. Or, celui-ci met plusieurs pokémon en avant. Si vous connaissez bien le jeu, vous remarquerez qu'ils n'apparaissent pas encore dans la liste de tous ceux disponibles jusqu'à présent. En l'occurrence, il est question de ces trois spécimens :

Manaphy , le légendaire fabuleux de Diamant et Perle

, le légendaire fabuleux de Diamant et Perle Otaquin , le starter eau de Soleil et Lune

, le starter eau de Soleil et Lune Snubbull, le chien de type fée apparu dans Or et Argent

© Nintendo et The Pokémon Company / Game Freak.

Deux autres détails ont de quoi retenir l'attention. D'abord, le fait que sur la partie droite de l'image, qui pourrait être un aperçu de ce qui arrivera pour la troisième partie du DLC de Pokemon Pokopia, les pokémon portent des vêtements. On peut à juste titre se demander s'ils pourront porter des accessoires grâce à l'extension. Cette nouveauté emballe déjà certains fans qui se disent « Mon Dieu, enfin »1, espèrent même que les « concours »2 soient aussi de la partie. D'autres, en revanche, regrettent « qu'il faille payer pour les habiller »3.

Enfin, le dernier élément qui a retenu l'attention des fans pourrait être très intéressant pour la suite. Le fait que l'artwork ajoute des étoiles, comme les futurs représentants de Pokemon Pokopia scintillent, pourrait être un indice sur l'arrivée futur des pokémon shiny dans le jeu. Ces spécimens rares qui arborent une couleur différente que celle de leurs congénères sont très prisés des joueuses et des joueurs. Ce serait donc un ajout qui leur parlerait direcement.