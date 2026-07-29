Après avoir leaké il y a quelques heures, la date de sortie de Fonds-Bulleux, DLC de Pokemon Pokopia, s’officialise avec une ribambelle de détails sur les nouveautés attendues.

Il n’aura pas fallu attendre bien longtemps avant d’en avoir la confirmation. Il y a quelques heures à peine, nous vous parlions du leak de la date de sortie de Fonds-Bulleux, la première extension de Pokemon Pokopia, qui serait bien plus proche qu’on ne pouvait l’imaginer. Et c’est désormais on ne peut plus officiel : c’est bien le 5 août prochain que les joueurs Nintendo Switch 2 auront la possibilité de replonger dans ce Animal Crossing-like à la sauce Pokemon, qui nous réserve pour l’occasion de nombreuses nouveautés.

Le premier DLC de Pokemon Pokopia dévoile toutes ses nouveautés

Comme révélé le mois dernier par Game Freak et Omega Force, il sera ainsi notamment question d’y arpenter les rues d’une nouvelle ville, Fonds-Bulleux, qui a la particularité de se trouver au fond de l’océan. Pour y accéder, les joueurs de Pokemon Pokopia devront donc recourir à la capacité « Plongée », offerte gratuitement à tous, ce qui leur permettra ensuite de se construire un véritable « paradis sous-marin ». Avec, pour ce faire, de nouveaux outils à disposition, tels que les blocs flottants, mais aussi de nouvelles cultures comme la pastèque.

Bien sûr, Fonds-Bulleux sera également l’occasion pour les créateurs du jeu de mettre en scène de nouveaux Pokemon de type Eau, à l’instar de Gobou et Loupio par exemple. « Ces Pokemon mettront leur spécialité à votre disposition pour embellir la ville », apprend-on notamment, ce qui devrait se marier à merveille avec tous les objets inédits adaptés à la vie aquatique qui accompagnent cette première extension. Et la cerise sur le gâteau ? De « multiples aventures » attendent également les joueurs de Pokemon Pokopia au cœur de cette nouvelle ville.

« Peut-être apercevrez-vous un grand trou noir lors de vos déambulations aquatiques… Que peut bien cacher ce lieu obscur ? Emmenez un Pokemon avec vous et suivez les coraux lumineux pour le découvrir », nous tease le site officiel. Avant de conclure cette généreuse présentation en révélant qu’une peluche Staross permettra de son côté aux joueurs de se rendre sur une nouvelle Île Rêve regorgeant de ressources utiles au développement de Fonds-Bulleux. Une Île qui, soit dit en passant, est aussi accessible en mode multijoueur.

Sortie prévue le 5 août 2026

Rendez-vous la semaine prochaine, donc, pour l’arrivée de cette première extension de Pokemon Pokopia. Pour rappel, le pass d’extension du jeu est d’ores et déjà disponible à l’achat sur le Nintendo eShop au prix de 34.99€. Il vous donnera également accès à deux autres extensions à venir dans les prochains mois :

L’une prévue pour la fin d’année 2026, avec de nouvelles fonctionnalités encore non annoncées

L’autre prévue pour 2027, avec l’introduction d’une nouvelle ville

Précisons que tout achat réalisé avant le 31 août 2027 vous donnera accès à 30 lingots de Poké Métal rare, qui vous seront envoyés via un code par mail. La recette du motif Métamorph à gogo vous sera également offerte. Pour la récupérer, il vous faudra alors procéder comme suit :

Appuyez sur le bouton « + », puis allez dans « Contenu téléchargeable »

Sélectionnez « Voir la liste des objets »

Appuyez sur « Récupérer »

Source : The Pokemon Company