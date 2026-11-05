Les festivités vont bientôt reprendre dans Pokemon Pokopia. Le jeu cosy de la franchise donne enfin la date de son DLC 2 et vous prépare un événement imminent pour patienter.

Les joueuses et joueurs de Pokemon Pokopia vont bientôt pouvoir profiter du DLC 2 du fameux pass d'extension. Après les Fonds-Bulleux, Game Freak et Omega Forge vous ont préparé une nouvelle mécanique pour habiller les monstres de poche. Rendez-vous en décembre pour la découvrir. Mais, avant cela, un événement arrive à point pour vous faire patienter avec de nouveaux cadeaux à gagner et habitats à construire.

Le pass d'extension de Pokemon Pokopia va bientôt débloquer son DLC 2, baptisé Déclic déco. Cette fois, les équipes de développement ont pensé à une mécanique apparue avec la 3G dans la franchise et particulièrement popularisée dans l'anime à travers le personnage d'Aurore. Si vous êtes un coordinateur dans l'âme, vous allez enfin pouvoir vêtir Métamorph et vos voisins avec des accessoires adorables, sans compter les nouveaux meubles exclusifs à ce contenu additionnel.

Vous n'aurez pas longtemps à patienter pour découvrir ce nouveau contenu ! Le DLC 2 de Pokemon Pokopia, sortira officiellement le 9 décembre 2026 sur Nintendo Switch 2. Il s'agira donc de la deuxième partie du pass d'extension payant. Si vous en avez déjà fait l'acquisition, vous pourrez profiter de Déclic déco dès sa sortie. Autrement, vous pouvez l'acheter quand vous le souhaitez depuis le Nintendo eShop. Cela vous donnera droit au premier DLC, Fonds-Bulleux, ainsi qu'au troisième annoncé pour 2027.

L'événement Verpom avec plein de récompenses en attendant

Pokemon Pokopia continue de vous gâter avec un nouvel événement qui débutera pas plus tard que la semaine prochaine sur Nintendo Switch 2. Cette fois, c'est le monstre de poche Verpom qui est à l'honneur. Quand il sera présent au Centre Pokémon, vous pourrez lui parler et commencer à remplir sa mission pour gagner un tas de nouveaux meubles parfaits pour l'automne mais aussi pour construire son habitat et celui de ses évolutions. Voici la période exacte à laquelle vous pourrez en profiter :

Début de l'événement Verpom : 16 novembre (5 heures du matin)

: 16 novembre (5 heures du matin) Fin de l'événement Verpom : 1er décembre (4h59)

© Nintendo et The Pokémon Company