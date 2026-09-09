Nintendo a profité du Nintendo Direct de septembre 2026 pour dévoiler le second DLC de Pokemon Pokopia et nos petites créatures sont vraiment trop cools pour nous.

Fort de plus de 5 millions d’exemplaires vendus à travers le monde, Pokemon Pokopia a rapidement annoncé une série de trois extensions destinées à prolonger l’expérience. Le premier, déjà sorti, nous a plongés dans les fonds marins tout en faisant venir de nouveaux pokémon aquatiques pour l’occasion. Si le prochain gros morceau n’est pas attendu avant 2027 avec l’ultime extension révélée, le second DLC de Pokemon Pokopia ajoutera malgré tout une fonctionnalité qui a immédiatement tapé dans l’oeil de plus d’un fashionista, la possibilité de pouvoir habiller ses pokémon préférés avec une série d’accessoires. Annoncée pour la fin 2026, la Partie 2 du Pass d'extension de Pokemon Pokopia s’est dévoilée lors du Nintendo Direct de septembre 2026.

Le second DLC de Pokemon Pokopia se dévoile

Le vague « fin 2026 » restera, même à l'issue du dernier Nintendo Direct. Les stylistes auront donc rendez-vous pour le grand makeover façon Pokemon Pokopia dès la fin d'année. Ce second DLC du Pass d'extension s’attardera donc surtout sur l’arrivée d’accessoires pour donner un peu plus de style à ses pokémon favoris. Des chapeaux, des cravates, des noeuds papillons et plein d’autres babioles rejoindront donc la garde-robe des pokémon. Comme l’avait déjà précisé Nintendo, ce nouveau DLC de Pokemon Pokopia n’ajoutera pas de nouvelle ville, contrairement à son prédecesseur et se contentera de faire venir quelques visages inédits, dont Snubbull, Roussil, Skitty et Doduo, en plus d’ajouter de nouveaux meubles pour décorer vos petits bouts de paradis. Et franchement, ils pètent tous la classe.

Pour rappel, le DLC 2 de Pokemon Pokopia ne sera accessible que via le Pass d'extension, facturé 34,99€. Ce dernier comprend Fonds-Bulleux, la première extension qui ajoutait la ville sous-marine éponyme, ainsi que le troisième DLC, prévu quant à lui en 2027. « Une nouvelle zone à explorer et à rénover vous ouvrira ses portes dans la partie » avait alors simplement communiqué Nintendo.