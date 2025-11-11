Pokemon Pokopia, le nouveau venu à la croisée de Stardew Valley et d’Animal Crossing, fait une annonce surprise aux joueuses et joueurs de la Nintendo Switch 2.

C’était l’une des belles surprises du dernier Nintendo Direct. Pokémon s’apprête à explorer un nouveau territoire avec Pokemon Pokopia, un jeu de construction et de simulation de vie dans la veine de Stardew Valley et Animal Crossing. Contre toute attente, Nintendo a annoncé ce mardi 11 novembre 2025 la date de sortie de cette nouvelle aventure.

Pokemon Pokopia arrivera plus vite qu'on ne le pensait

La firme de Kyoto ne compte pas faire durer le suspense. La date de sortie du jeu est ainsi fixée au 5 mars 2026 en exclusivité sur Nintendo Switch 2. Une nouvelle bande-annonce sera diffusée ce jeudi 13 novembre à 15h (heure française) sur la chaîne YouTube officielle de Nintendo. L’occasion d’en apprendre davantage sur ce projet développé en collaboration avec Game Freak et Koei Tecmo, dont les précommandes ouvriront dès le même jour au Japon. D’après les premières informations, la version physique de Pokemon Pokopia sera distribuée sous forme de carte clé de jeu.

Avec Pokemon Pokopia, Nintendo et The Pokémon Company entendent donc marier les codes de la franchise aux mécaniques cosy et communautaires des simulateurs de vie. Le joueur y incarne un Métamorph qui se rêve humain tout en conservant sa capacité à copier les aptitudes de ses pairs. Chaque rencontre permettra d’apprendre de nouveaux pouvoirs pour façonner l’environnement. Un Bulbizarre permettra par exemple de faire pousser de l’herbe, tandis qu’un Carapuce offrira la possibilité d’arroser les plantes. Ces compétences pourront être combinées pour restaurer des biomes dévastés et attirer toujours plus de Pokémon. Tous apporteront alors avec eux de nouvelles mécaniques.

En s’inspirant des formules qui ont fait le succès d’Animal Crossing ou de Stardew Valley, Nintendo pourrait créer un nouveau jeu phénomène. L'engouement semble bien au rendez-vous au sein de la communauté des Pokéfans, comme celle des amateurs d'expériences cosy. Rendez-vous donc le 13 novembre pour découvrir le premier aperçu détaillé de ce nouvel épisode qui s’annonce déjà comme l’un des événements majeurs de 2026.

Source : Nintendo