Depuis la tenue du Pokemon Presents la semaine dernière, les fans de la franchise sont aux anges, et on comprend pourquoi. Outre le retour d’épisodes très appréciés comme Rouge Feu et Vert Feuille, Nintendo a en effet levé le voile sur Vents et Vagues, qui marquera officiellement le coup d’envoi de la dixième génération, en plus d’avoir déployé une mise à jour surprise pour Légendes Pokemon ZA. Et comme si cela ne suffisait pas, Pokemon Pokopia a aussi vu le jour sous une pluie d’excellentes critiques, qui s’accompagnent désormais d’une belle surprise pour les joueurs.

Des icônes gratuites Pokemon Pokopia à récupérer dès maintenant

Car oui, la sortie d’un événement comme celui-ci ne pouvait décemment pas se faire sans quelques cadeaux de la part de Nintendo, qui offre désormais la possibilité aux possesseurs de la Nintendo Switch 2 comme de la Nintendo Switch de se mettre aux couleurs de Pokemon Pokopia. Comment ? En échangeant quelques points platine My Nintendo contre plusieurs séries d’icônes inspirées du jeu. Mais cette fois encore, il va falloir faire vite pour en profiter, puisque ceux-ci ne seront disponibles que pour une durée limitée.

Et cela commence dès maintenant avec le lancement de la première vague, qui vous laisse jusqu’au 11 mars 2026 à 16h59 (heure française) pour récupérer les deux premières icônes à l’image de Pokemon Pokopia. La première étant une représentation du Metamorph, personnage que l’on incarne dans le jeu, et la seconde étant aux couleurs de l’indémodable Pikachu. Pour ce qui est des autres vagues, en revanche, voici les dates communiquées par Nintendo :

Deuxième vague : du 11 mars à 17h au 18 mars à 16h59

: du 11 mars à 17h au 18 mars à 16h59 Troisième vague : du 18 mars à 17h au 25 mars à 16h59

: du 18 mars à 17h au 25 mars à 16h59 Quatrième vague : du 25 mars à 17h au 1er avril à 16h59

Et pour récupérer ces icônes, rien de plus simple : il vous suffit de vous rendre sur la page dédiée dans le menu du Nintendo Switch Online, et de procéder à l’échange de vos points platine pour les obtenir. En sachant que ces derniers sont remportés en accomplissant certains défis sur les consoles de Nintendo. Une fois cela fait, il ne vous reste alors plus qu’à sélectionner les icônes adéquates dans votre profil de joueur pour vous mettre aux couleurs de Pokemon Pokopia, maintenant disponible en exclusivité sur Nintendo Switch 2.

Source : Nintendo