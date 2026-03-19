Pour célébrer la sortie de Pokemon Pokopia, Nintendo continue d’offrir à sa communauté une série d’avatars aux couleurs du jeu, dont la troisième vague est disponible.

Nouveau jeu phénomène du moment sur Nintendo Switch 2, Pokemon Pokopia semble très bien parti pour faire les beaux jours de la console de Nintendo en cette année 2026. Il faut dire qu’en associant la marque Pokemon à un concept à la Animal Crossing, aka l’un des jeux les plus vendus de la première Switch, la firme de Kyoto a eu le nez fin. Et comme d’habitude, celle-ci n’hésite pas à gâter sa communauté en prime à l’aide de nombreux cadeaux, que les joueurs de Pokemon Pokopia peuvent dès maintenant récupérer via le Nintendo Switch Online.

La vague 3 des icônes gratuites Pokemon Pokopia est arrivée

En effet, comme le veut la tradition, l’éditeur a décidé d’accompagner la sortie du jeu d’une série d’avatars et de fonds d’écran, que les abonnés au service peuvent obtenir en échange de quelques points platine My Nintendo afin de personnaliser leur profil. Comme toujours, cela fonctionne alors par système de vagues, ce qui permet aux joueurs Nintendo Switch comme Nintendo Switch 2 de n’avoir que l’embarras du choix au fil des semaines. Et après la vague 2 la semaine dernière, place donc désormais à la troisième vague d’avatars Pokemon Pokopia.

Au programme cette fois-ci : deux avatars supplémentaires à l’image de Ditto, le personnage principal du jeu, accompagnés de trois avatars dédiés à des Pokemon. Et après Salamèche, Professeur Bouldeneu et enfin Peakychu la semaine dernière, ce sont cette fois-ci Carapuce et Mosslax qui sont à l’honneur, aux côtés d’un dernier avatar mettant en scène Pikachu et Peakychu ensemble. De quoi faire le bonheur des joueurs Nintendo Switch et Nintendo Switch 2, donc, qui peuvent tous les récupérer en procédant comme suit :

Lancez votre console

Cliquez sur l’icône Nintendo Switch Online

Allez dans la section « Missions et récompenses » matérialisée par l’icône d’un cadeau

Rendez-vous sur la vignette Pokemon Pokopia

Sélectionnez l’avatar qui vous intéresse, puis sur « Échanger »

Notez en revanche que cette troisième vague d’avatars ne sera disponible que jusqu’au 25 mars à 16h59. Passé cette date, il ne sera plus possible de les récupérer. Ne tardez donc pas trop si vous souhaitez pouvoir profiter du set complet aux couleurs de Pokemon Pokopia.

Source : Nintendo