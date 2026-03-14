A l’occasion de la sortie de Pokemon Pokopia, la dernière exclusivité Nintendo Switch 2 en date, Big N propose à ses abonnés de mettre la main sur des cadeaux autour du jeu.

Aux côtés de Resident Evil Requiem, Pokemon Pokopia est l'un des phénomènes de ce début d'année. En quatre jours, le spin-off à la croisée d'Animal Crossing et Dragon Quest Builders s'est écoulé à 2,2 millions d'exemplaires dans le monde, provoquant des ruptures de stock un peu partout. Sur les réseaux sociaux, la nouvelle exclusivité Nintendo Switch 2 monopolise les conversations, normal pour un jeu capable d'engloutir des heures sans crier gare. Et si vous souhaitez afficher votre amour pour Pokemon Pokopia, Nintendo fait encore de beaux cadeaux pour les abonnés.

Des avatars gratuits de Pokemon Pokopia disponibles

Pour accompagner ses sorties, Nintendo propose régulièrement aux abonnés Switch Online des avatars gratuits aux couleurs de ses dernières exclusivités ou actualités du moment. Pokemon Pokopia est ainsi mis à l'honneur pour la deuxième semaine consécutive, avec une nouvelle fournée de portraits à récupérer. Salamèche, Pikachu, Bouldeneu et Metamorph sous plusieurs de ses formes figurent ainsi parmi les nouveautés de la semaine. Chaque icône peut ensuite être personnalisée avec des cadres et des couleurs au choix, dont de nouveaux fonds aux couleurs de Pokémon sont également disponibles. Comptez 10 points platine par avatar, obtenus en accomplissant des missions hebdomadaires comme jouer en ligne ou lancer certains jeux dont Pokemon Pokopia.

Aperçu des avatars Pokemon Pokopia disponibles avec le Nintendo Switch Online

Vous avez donc jusqu’au 19 mars 2026 à 1h59, heure française pour mettre la main dessus. Passé ce délai, la troisième vague, qui mettra en avant la forme humaine masculine de Métamorphe ou encore le Ronflex Moussu. En attendant, voici la marche à suivre pour récupérer vos avatars gratuits de Pokemon Pokopia :

Lancer votre Nintendo Switch 2 ou 1

Cliquez sur l'îcone Nintendo Switch Online

Cliquez sur la section « Missions et récompenses » matérialisée par une icône de cadeau

Bougez le curseur jusqu'à la vignette avec Pokemon Pokopia dessus

Cliquez sur l'avatar que vous souhaitez récupérer puis sur échanger

Répétez de nouveau pour chaque contenu que vous souhaitez débloquer.

Source : Nintendo