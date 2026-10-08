Pokemon Pokopia ne propose pas d'évènement majeur cette fois, ni de nouveau pokemon à rencontrer en jeu. Il se garde certainement tout ça sous le coude pour son prochain gros DLC qui arrivera dans la dernière partie de 2026. En attendant, le jeu fait tout de même de très jolis cadeaux à ses joueurs.

Ce sont donc plusieurs contenus gratuits qui sont dès à présent généreusement offert dans Pokemon Pokopia, avec un nouveau Cadeau Mystère à récupérer via un code promotionnel. De quoi sublimer vos habitats avec un nouveau lot de cosmétiques à disposer comme bon vous semble dès réception. Ce code fonctionne que vous ayez acheté le Pass Extension ou pas.

Pokemon Pokopia offre nouveau code gratuit avec des cosmétiques

Comme souvent depuis sa sortie, Pokemon Pokopia propose un nouveau code promotionnel et offre de nombreux cadeaux aux joueurs. Ce nouveau lot de contenus gratuits comprend pas moins de 5 meubles à thématique balnéaire : un sofa, une table, un tabouret, un hamac et une plante en pot. Tous peuvent être récupérés grâce au nouveau code gratuit distribué en ce moment et ce jusqu'au 27 février 2028. Vous avez encore le temps de voir venir, mais pensez tout de même à faire le plein.

Contenu Code/Cadeau Mystère Date d'expiration Table Balnéaire x 1

Hamac Balnéaire x1

Sofa Balnéaire x1

Tabouret Balnéaire x1

Pot de fleur x1 D1VE1NTHESEA 27 février 2028

A VOIR AUSSI : Tous les codes et contenus gratuits de Pokemon Pokopia en octobre 2026

Comment utiliser un code gratuit dans le jeu ?

Pour utiliser un code gratuit dans Pokemon Pokopia, rien de plus simple. Il suffit en réalité de lancer le jeu et de vous rendre dans un Centre Pokemon que vous avez reconstruit. Dirigez-vous ensuite vers le PC à l'extérieur de ce dernier et choisissez l'onglet « Recevoir des Objets » puis « Cadeaux Mystère ». Enregistrez votre code et validez pour récupérer vos cadeaux. Pensez surtout à bien avoir de la place dans votre inventaire avant de vous engager dans la manipulation.

Quel habitat faire avec ces nouveaux objets ?

Ces objets ne sont d'ailleurs pas que cosmétiques puisqu'ils peuvent également être utilisés pour créer des habitats spéciaux et attirer certains pokemon, dont des plutôt rares. Il sera par exemple possible de mettre sur pied un « Salon balnéaire » en utilisant les meubles offerts et une Lampe balnéaire qu'il faut fabriquer à part. Cet habitat permettra d'attirer un Absol.

Salon Balnéaire pour attirer Absol

Un canapé balnéaire

Un hamac balnéaire

Une table balnéaire

Une lampe balnéaire alimentée (non compris dans le pack gratuit, il faut le fabriquer)

La gamme balnéaire est également utile pour habiller les zones entourant certains pokemon qui apprécient les objets liés à la mer. Vous pouvez également utiliser chaque meuble dans la composition de différents habitats qui demandent d'utiliser des sièges, tables ou canapés sans thématique précise. N'hésitez pas à consulter notre liste complète de tous les habitats de Pokemon Pokopia.