L'ingéniosité des joueuses et des joueurs étonne toujours. Nous en avons une nouvelle preuve avec Pokemon Pokopia et les projets affolants que met en place le public.

En offrant un véritable bac à sable à sa communauté, la Pokémon Company pensait-elle que les fans s'investirait à ce point ? Énorme phénomène de ce premier trimestre 2026, Pokemon Pokopia est devenue une vraie toile permettant à bon nombre de joueuses et joueurs d'exprimer toute leur créativité. Ces derniers partagent en masse leurs créations sur la toile, toutes plus impressionnantes les une que les autres. Mais celle qui a retenu l'attention ces derniers temps, c'est une calculatrice fonctionnelle.

Des projets de fans impressionnants dans Pokemon Pokopia

Les monstres de poche ne cessent jamais de nous surprendre. La franchise n'a cessé de se renouveler depuis ses débuts, il y a 30 ans. Elle le prouve encore aujourd'hui avec un spin-off inattendu. S'il n'est pas sans rappeler Dragon Quest Builders 2, le grand public fera surtout le rapprochement avec Minecraft. Et pour cause, Pokemon Pokopia mêle aventure et construction tout en vous laissant la liberté de concevoir les projets que vous imaginez à votre manière.

Ainsi, les joueuses et joueurs passent des heures à rassembler des ressources dans Pokemon Pokopia pour aller au bout de leurs ambitions. À l'aide des blocs de matière et de toute la variété d'items disponibles en jeu, ils parviennent à imaginer des projets impressionnants. On en a vu qui ont rejoué des thèmes d'anime in-game1, un autre a construit un immeuble entier avec des appartements pour les Pokémon de sa partie. Mais l'une des réalisations les plus impressionnantes est assurément la calculatrice de Tarnow0530 (たるの) qui a partagé son gameplay sur X (anciennement Twitter).

Une fois acquis la capacité « Vol magnétik », une fois le scénario principal terminé, l'internaute a rassemblé tout le matériel nécessaire pour mettre en place un système en réseau à grande échelle. Ainsi, il a conçu une calculatrice qui fonctionne bel et bien en jeu pour réaliser des opérations à un chiffre. Cela rappellera les belles heures de Minecraft. On était déjà bouche bée tant les joueuses face au déploiement d'ingéniosité pour des réalisations de ce type et plus ambitieuse encore. Voilà qui laisse rêveur quant à ce qui sera possible à l'avenir dans Pokemon Pokopia. Certains s'amusent même déjà à se dire qu'on pourrait voir apparaître une version jouable de Doom2. Après tout, qui sait jusqu'où iront les fans ?