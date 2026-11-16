Pokemon Pokopia vous envoie un Cadeau mystère pour les 30 ans de la franchise. On vous explique comment récupérer facilement ce nouveau contenu gratuit.

Game Freak continue de célébrer les 30 ans de la franchise Pokémon avec sa communauté. Cette fois, le studio a décidé de s'associer à nouveau avec Omega Force afin de vous offrir du contenu gratuit pour Pokemon Pokopia. Préparez-vous à recevoir un lot de meubles à récupérer le plus simplement du monde via le système de cadeau mystère. On vous le présente, puis on vous donne le code pour l'obtenir.

Pokemon Pokopia vous fait des cadeaux pour les 30 ans de la franchise

Entre cadeau d'anniversaire et de Noël, la communauté Pokémon est gâtée. En plus du légendaire shiny offert dans Légendes Z-A, Pokemon Pokopia a aussi du contenu gratuit pour vous. Puisqu'ici nous sommes face à un jeu cosy à la Animal Crossing, les équipes ont plutôt misé sur un lot de meubles pour décorer vos îles et habitations.

Ainsi, du 12 novembre 2026 au 7 janvier 2027 vous pouvez obtenir le lot brillant élégant dans Pokemon Pokopia. Il contient plusieurs meubles que vous pouvez fabriquer ou trouver en jeu en temps normal. Certes, ce ne sont pas des objets uniques, mais au moins vous pourrez avoir gratuitement un exemplaire de tous ces items :

Commode antique

Lit mimi

Coiffeuse mimi

Tabouret élégant

Tapis en dentelle

Service à thé

© Nintendo et The Pokémon Company / Game Freak et Omega Force

Ce lot brillant élégant offert pour Pokemon Pokopia jusqu'au 7 janvier vous est distribué vis le système de Cadeau mystère. Alors découvrez avec nous comment ça marche et quel code utiliser pour réclamer le contenu gratuit des 30 ans.

Les fans fidèles de la franchise connaissent certainement déjà le système de Cadeaux mystère. En fait, il permet d'obtenir du contenu gratuit dans les jeux à l'aide d'un code. Pour récupérer celui des 30 ans pour Pokemon Pokopia, commencez par vous assurer que votre Nintendo Switch 2 est bien connectée à Internet. Ensuite, il ne vous reste plus qu'à suivre cette méthode :

Allumez votre Nintendo Switch 2.

Lancez votre partie de Pokemon Pokopia.

Consultez un PC fonctionnel dans n'importe quel Centre Pokémon.

Sélectionnez le menu « Recevoir des objets ».

Continuez dans le menu « Cadeaux mystère ».

Choisissez l'option « via un code ».

Rentrez le code suivant : « CELEBRATE30TH ».

». Validez pour recevoir le contenu gratuit en jeu.