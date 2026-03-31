Le nouveau phénomène de la Nintendo Switch 2 continue de vous gâter. Outre les cadeaux faits aux abonnés Online, cette fois c'est une surprise qui vous attend directement en jeu dans Pokemon Pokopia. En effet, Game Freak a prévu un événement très limité dans le temps qui arrive sous peu avec une récompense très sympa à la clef. Ne passez pas à côté !

Un cadeau spécial dans Pokemon Pokopia

Moins d'un mois après sa sortie, Pokemon Pokopia prend déjà le pli des festivités. Tout dernièrement, les joueuses et joueurs ont pu profiter du premier événement in-game de ce Minecraft-like. Ainsi, ils ont pu rencontrer Granivol et rassembler des objets spéciaux pour décorer l'île et attirer ses évolutions. Alors que Ténéfix prend maintenant le relai, une autre surprise plus qu'imminente se prépare avec un cadeau exclusif à récupérer en vitesse.

Non, ce n'est pas un poisson d'avril. Des joueuses et joueurs qui ont eu recours au time travel ont pu découvrir certaines festivités de Pokemon Pokopia en avance. Sur les réseaux sociaux, ils ont partagé les détails, dévoilant le nouveau cadeau que vous pourrez obtenir exclusivement en jeu le 1er avril. Pas avant et donc pas après.

En effet, si vous jouez à Pokemon Pokopia demain — et demain seulement — une créature vous attendra dans les Centres Pokémon. En allant lui parler, elle vous proposera un quiz avec trois questions. Si vous répondez correctement à chaque fois, vous aurez droit à un cadeau. Il s'agit d'un Simularbre gonflable à utiliser comme décoration.

Puisque cette opportunité est très limité dans le temps, il ne faudra donc pas louper cette opportunité. Cela dit, il n'est pas impossible que Pokemon Pokopia se la joue comme les Animal Crossing et en face un événement annuel. Ainsi, vous pourriez tenter votre chance chaque année à la même date. Mais cela est encore à confirmer. Autrement vous avez aussi la possibilité d'utiliser le voyage dans le temps en suivant notre guide. Cela vous permettra d'accéder à la date-clé en avance ou après coup, voire de récupérer plusieurs fois le cadeau y ayant recours plusieurs fois.