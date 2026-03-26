Depuis trois semaines, Nintendo propose aux joueurs de Pokemon Pokopia, ou ceux qui les regardent jalousement au loin parce qu’ils n’ont pas encore de Nintendo Switch 2, de récupérer des petits cadeaux gratuits avec leur abonnement.

Tomodachi Life Une Vie de Rêve a lâché sa démo gratuite sans prévenir, et il ne suffit que de quelques minutes sur les réseaux sociaux ou les forums spécialisés pour comprendre que la licence la plus perchée de Nintendo n'a rien perdu de sa superbe. Mieux, elle semble déjà partie pour traverser les âges, comme l'épisode 3DS en son temps. Après le joli carton de Pokemon Pokopia (plus de 2,2 millions d'exemplaires en quatre jours), le phénomène Animal Crossing New Horizons, c'est à croire que Nintendo a trouvé un filon en or avec ses expériences cosy à mi-chemin avec l'exutoire créatif. Seul le temps nous dira si Big N deviendra le doudou des grands adultes, mais avant cela, il reste bien ancré dans le présent. Justement, l'éditeur poursuit sa distribution de cadeaux aux joueurs de Pokemon Pokopia, et ce sera la dernière pour les abonnés.

Les derniers avatars gratuits de Pokemon Pokopia disponibles avec le Switch Online

Pour la quatrième semaine consécutive, Nintendo propose aux membres du Switch Online de célébrer le lancement du jeu développé en collaboration avec les créateurs de Dragon Quest Builders. Pour accompagner les sorties de ses jeux, l’éditeur a en effet pris pour habitude de les mettre à l’honneur grâce à des avatars gratuits à leur effigie. Pokemon Pokopia a ainsi été sous le feu des projecteurs avec trois vagues, mais toutes les bonnes choses ont une fin. L'ultime salve d’avatars gratuits est maintenant disponible pour l’ensemble des abonnés au Nintendo Switch Online. En vedette cette fois, Ronflex Moussu, mais aussi Metamorph sous ses formes humaines, en Gravalanche ou en Magnetti.

Chacun de ses avatars peut ensuite être personnalisé avec des fonds ou des cadres, dont de nouveaux aux couleurs de Pokemon Pokopia. Comptez 10 points platine par avatar et 5 points pour les décorations. Vous pouvez, pour rappel, obtenir des points supplémentaires via des missions hebdomadaires demandant de lancer certains jeux ou de jouer en ligne.

©Serebii

Vous avez donc jusqu’au 2 avril 2026 à 2h59 du matin, heure française, pour réclamer vos cadeaux. Passé ce délai, il faudra attendre la grande séance de rattrapage de la fin d’année pour mettre la main dessus. Pour ne pas à avoir à patienter aussi longtemps, voici, autant les réclamer dès maintenant en suivant la marche à suivre pour récupérer vos avatars gratuits de Pokemon Pokopia :

Lancez votre Nintendo Switch 2 ou 1

Cliquez sur l'îcone Nintendo Switch Online

Cliquez sur la section « Missions et récompenses » matérialisée par une icône de cadeau

Bougez le curseur jusqu'à la vignette avec Pokemon Pokopia dessus

Cliquez sur l'avatar que vous souhaitez récupérer puis sur échanger

Répétez de nouveau pour chaque contenu que vous souhaitez débloquer.

Source : Nintendo