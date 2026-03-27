Au milieu de tout ce qu'il propose, il n'est pas toujours évident de savoir comment optimiser sa manière de faire dans Pokemon Pokopia. Mais un joueur a une astuce très utile pour vous aider à farmer du Poké Métal.

Nouvelle exclu phare de la Nintendo Switch 2, Pokemon Pokopia est un immense bac à sable. Difficile de ne pas penser à Minecraft en y jouant, autant par ses choix artistiques que ses mécaniques. Tout comme dans le best-seller de Mojang, il est question de personnaliser votre environnement à votre guise à l'aide d'un tas de ressources différentes. Seulement, l'une des plus utiles, le Poké Métal, n'est pas des plus simples à trouver. Mais ça, c'était avant qu'un joueur partage son astuce sur sa chaîne YouTube.

Vous allez crouler sous le pokemetal dans Pokemon Pokopia

Comme dans tout jeu de crafting, les ressources sont essentielles dans Pokemon Pokopia. Dès lors, beaucoup d'entre vous, en particulier les utilisateurs de l'imprimante 3D, sont probablement à la recherche de pokemetal. Ce matériau est absolument nécessaire pour copier des objets via ladite machine, mais aussi en fabriquer tout un tas d'autre et même pour réparer un Centre Pokémon. Ce serait donc bien si vous pouviez en obtenir facilement, non ?

Le créateur de contenu Austin John Plays a justement une astuce pour vous. Et elle devrait être bien familière aux joueuses et joueurs de Minecraft. Pour commencer, vous aurez besoin de deux capacités : Éclate-Roc, apprise auprès de Tygnon, et Roulade, que vous maîtriserez grâce à Gravalanch. Si les deux sont dans vos cordes, rendez-vous sur une Île-Rêve — de préférence, celle de Dracolosse.

Une fois que Baudrive vous a déposé sur place, avancez simplement jusqu'à la plage la plus proche. Une fois les pieds dans le sable, utilisez Éclate-Roc pour creuse jusqu'à 6 blocs en-dessous de vous. Quand le compte est bon, vous devriez tomber dans une grotte de Pokemon Pokopia. Là, vous n'avez plus qu'à passer à Roulade pour nettoyer la zone progressivement. Commencez par aller tout droit devant vous jusqu'à toucher du Poké Métal. Une fois un bloc atteint et brisé, tournez à droite et faite de même.

En procédant ainsi dans Pokemon Pokopia, vous allez creuser petit à petit la caverne. Une technique relativement similaire à celle utilisée par de nombreux joueurs dans Minecraft pour miner du diamant. Ce faisant, vous briserez de nombreux blocs à la suite et n'aurez qu'à aspirer le tout ponctuellement pour récolter vos lingots de pokemetal. En procédant ainsi, Austin John Plays confie avoir rassemblé plus de 1 200 lingots en “seulement” une heure et demie. Bien sûr, rien ne vous oblige à le faire si longtemps. Mais si vous voulez en gagner plus facilement, maintenant vous savez comment faire. Pensez d'ailleurs à avoir de quoi restaurer vos PP pour maximiser votre productivité.