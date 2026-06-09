Pour les joueurs de Pokemon Pokopia, l'aventure ne fait que commencer, en témoignent les belles annonces qui ont été faites au Nintendo Direct cet après-midi.

Vendu à plus de 4 millions d’unités en l’espace de quelques mois, Pokemon Pokopia s’est imposé comme l’un des grands succès de l’année. La formule plus cosy, inspirée d’Animal Crossing et de Dragon Quest Builders, a séduit les fans de la licence, comme les plus curieux. Il se murmurait avec une certaine insistance que Koei Tecmo et Nintendo assureraient un suivi du jeu, notamment avec des une série de DLC. Le constructeur japonais a levé le voile sur les prochaines nouveautés de Pokemon Pokopia, gratuites comme payantes.

Pokemon Pokopia dévoile son Pass d'extension, et une belle mise à jour gratuite

Nous l’avons en effet appris à l’occasion du Nintendo Direct de cet après-midi, Pokemon Pokopia va avoir droit à de nombreux contenus inédits au cours des prochains mois, parmi lesquels notamment un Pass d’extension divisé en trois parties. La première, baptisée « Fonds-bulleux », arrivera dès le mois d’août 2026 et introduira une nouvelle ville en plus de nouvelles tenues. « Vous devrez avoir terminé la requête ‘Un environnement plus agréable’ à Grisemer » prévient toutefois le studio, avant de révéler qu’il faudra « aussi connaître la capacité Plongée » pour pouvoir en profiter.

La deuxième arrivera ensuite en fin d’année 2026 et permettra à Pokemon Pokopia de s’enrichir de quelques fonctionnalités inédites n’ayant pas encore été dévoilées par le studio. Nul doute que cela devrait néanmoins démultiplier les possibilités du jeu, qui ne manque déjà pas de choses à faire. Enfin, dernière partie et non des moindres, le titre accueillera une nouvelle ville dès 2027, à une date qui reste à préciser. Là encore, pas d’informations particulière à se mettre sous la dent, mais nous avons déjà plus que hâte d'en apprendre plus à ce sujet.

Pour finir, notons qu’au-delà de son Pass d’extension payant, le jeu de Nintendo aura aussi droit à une mise à jour gratuite en août 2026, qui introduira notamment la fameuse capacité Plongée évoquée ci-dessus. De quoi promettre de belles heures de jeu supplémentaires aux possesseurs de Pokemon Pokopia, donc, qui auront désormais la possibilité d'explorer les fonds marins pour « s'immerger dans le quotidien des Pokemon qui vivent dans la mer ». Voilà qui devrait permettre d'avoir de quoi s’occuper le reste de l'année 2026, mais aussi en 2027 avec le titre.

Source : Nintendo