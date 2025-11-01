Pokemon Pocket fait tout pour célébrer son anniversaire comme il se doit en vous offrant toujours plus de cadeaux, surtout que ceux-ci vous seront particulièrement utiles.

Vous allez faire le plein de cartes facilement grâce à ces cadeaux. Pokemon Pocket fêtait son premier anniversaire le 30 octobre dernier et, pour cette occasion, a décidé de gâter sa communauté. Plusieurs événements sont en cours pour vous permettre d'obtenir du contenu gratuit en quantité. L'un d'eux est idéal s'il vous manque quelques sabliers, que ce soit pour ouvrir de nouveaux boosters ou tenter votre chance aux pioches miracle.

Des Sabliers gratuits pour Pokemon Pocket

C'est la folie en ce moment dans Pokemon Pocket. La nouvelle extension Mega-Ascension vient de faire son apparition avec trois nouveaux boosters à ouvrir et des missions temporaires pour remporter une tonne de cartes gratuites. Mais vous reste-t-il assez de sabliers pour profiter de toutes ces nouveautés pleinement ? Si non, équipes du jeux vous donnent un petit coup de pouce avec une nouvelle session de Twitch drops.

Pour faire simple, regarder pendant 20 minutes (c'est tout !) un live du jeu sur Twitch vous permettra de gagner une récompense. Or, pour son premier anniversaire, Pokemon Pocket a décidé de vous offrir un lot de 12 Sabliers Booster + 12 Sabliers Miracle. Vous avez jusqu'au 26 novembre 2025, 18h58 au plus tard, pour participer à cette opération et faire le plein de ces items essentiels pour compléter vos collections.

© DeNa et Creatures Inc. / The Pokémon Company.

Les conditions de ce Twitch drops sont vraiment très simples à remplir. Pour commencer, vous aurez besoin d'avoir un compte gratuit sur la plateforme de streaming ainsi qu'un compte du Club des Dresseurs. Par la suite, il vous suffira d'un clic pour associer les deux sur le site Rewards de la franchise et prétendre à pouvoir récupérer vos récompenses pour Pokemon Pocket.

Une fois que toutes ces conditions sont remplies, rendez-vous sur Twitch. Regardez un ou plusieurs streams de Pokemon Pocket pendant une durée de 20 minutes et le tour est joué ! Une fois l'objectif atteint, vous retrouverez votre lot de Sabliers dans l'inventaire de drops. Un dernier clic vous permettra de les recevoir directement dans votre jeu mobile.