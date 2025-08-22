Les mises à jour de Pokemon Pocket se poursuivent à un rythme très soutenu depuis le début de l'année 2025 et ça ne semble pas près de s'arrêter au regard du dernier leak.

On n'a pas le temps de s'ennuyer avec Pokemon Pocket ! Le jeu mobile qui fait sensation depuis l'automne 2024 a trouvé une dynamique qui maintient les joueuses et joueurs actifs au fil des mois. Les nouvelles extensions se succèdent ainsi selon un calendrier bien huilé, si bien que chaque nouvelle est attendue avec impatience. Et si l'heure de découvrir la prochaine était arrivée ?

Ce que les fans de Pokemon Pocket attendent se confirme

L'été aura été bien rempli grâce aux nouveautés de Pokemon Pocket ! Comme à son habitude, le jeu mobile nous a pourvu en nombre d'événements avec une tonne de récompenses à la clé. Un nouveau est d'ailleurs en cours jusqu'à la fin du mois d'août, si vous ne voulez pas passer à côté des cartes rares à remporter.

Mais, ce qui intéresse principalement les joueuses et joueurs de Pokemon Pocket, ce sont les extensions ! Là aussi, nous avons eu du choix, notamment avec La Clairière d'Evoli et Sagesse entre Ciel et Mer. Aussi, comme chaque mois accueille un set inédit, l'attente d'un nouveau grimpe au fil des jours alors qu'août approche de sa fin.

Pourtant, les équipes ont privilégié une annonce qui est loin d'être immédiate dans Pokemon Pocket. De fait, elles ont dévoilé l'arrivée massive des Méga-Évolutions à l'automne prochain ! Si cela a de quoi faire brûler la flamme dans le cœur de nombreux fans, qu'en est-il de l'extension du mois d'août ? Devrait-on faire une croix dessus ?

Pas d'inquiétude ! Un nouveau leak semble bien suggérer qu'une annonce est imminente pour Pokemon Pocket. En effet, la chaîne YouTube officielle de la franchise pourrait bien avoir vendu la mèche. La playlist dédiée au jeu contient à ce jour « 1 vidéo non disponible ». Cela veut dire qu'elle est bien en ligne, mais pas encore accessible. Alors, attendez-vous à la diffusion d'un nouveau trailer sous peu ! Peut-être pour le premier Booster à thème A4 ?

Capture d'écran en date du 22 août 2025. © Gameblog.