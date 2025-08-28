Pokemon Pocket continue de rythmer votre été avec une grosse nouveauté qui va parler aux fans de la première heure : la nouvelle extension thématique est enfin dispo.

Nous aurons été bien gâtés pour ce premier été de Pokemon Pocket. Le jeu mobile, qui fêtera son premier anniversaire à l'automne prochain, a enchaîné les extensions et continue de nous fournir en cartes avec un nouveau set qui ira droit au cœur de nombreux fans. Commencez à les collectionner dès aujourd'hui, on vous donne tous les détails et la liste complète des cartes.

Pokemon Pocket fait le plein de cartes

C'est l'heure d'ouvrir votre booster ! Après l'arrivée de l'extension Sagesse entre Ciel et Mer portée par Ho-Oh et Lugia, leurs compagnons semi-légendaires Suicune, Entei et Raikou prenne la relève juste avant la rentrée. Le nouveau set thématique Source secrète est arrivé aujourd'hui.

Là encore, Pokemon Pocket met la deuxième génération à l'honneur, mais pas que ! Les fans auront le plaisir de retrouver des spécimen de la 3G, Latias et Latios en tête, mais aussi de la 4G ou encore des espèces venues de Galar et Paldea. Il va donc y en avoir pour tout le monde dans le booster à thème Source secrète.

Enfin, qui dit nouveau set, dit aussi nouveau contenu. D'une part, on appréciera de retrouver les boosters aléatoires avec une carte supplémentaire. Mais, ce qui en intéressera beaucoup, ce sont tous les nouveaux combats disponibles. C'est une occasion parfaite pour gagner des Ticket Boutique, mais aussi des Sabliers !

Toutes les nouvelles cartes de l'extension Source Secrète

Puisque Source secrète est un set thématique, il n'est constitué que d'un seul booster. Pour autant, attendez-vous à collectionner une bonne quantité de nouvelles cartes ! En tout, 71 standards sont disponibles, ainsi qu'une trentaine de rares.

Granivol (◊)

Tournegrin (◊)

Fermite (◊)

Limagma (◊)

Braisillon (◊)

Ptitard (◊)

Tentacool (◊)

Ramoloss (◊)

Lippoutou (◊)

Barpau (◊)

Hexagel (◊)

Anchwatt (◊)

Lampéroie (◊)

Limonde (◊)

Voltoutou (◊)

Feuforêve (◊)

Corayon de Galar (◊)

Viskuse (◊)

Taupiqueur (◊)

Phanpy (◊)

Relicanth (◊)

Crabicoque (◊)

Séviper (◊)

Zorua (◊)

Sepiatop (◊)

Venalgue (◊)

Kravarech (◊)

Canarticho (◊)

Excelangue (◊)

Teddiursa (◊)

Tylton (◊)

Passerouge (◊)

Floravol (◊◊)

Héliatronc (◊◊)

Volcaropod (◊◊)

Flambusard (◊◊)

Tétarte (◊◊)

Tentacruel (◊◊)

Roigada (◊◊)

Ohmassacre (◊◊)

Magirêve (◊◊)

Moyade (◊◊)

Triopikeur (◊◊)

Donphan (◊◊)

Crabaraque (◊◊)

Sepiatroce (◊◊)

Coudlangue (◊◊)

Ursaring (◊◊)

Écrémeuh (◊◊)

Mangriff (◊◊)

Canot Gonflable (◊◊)

Lumière Mémoire (◊◊)

Blanche (◊◊)

Marchande Ambulante (◊◊)

Mortimer (◊◊)

Celebi (◊◊◊)

Milobellus (◊◊◊)

Fulgudog (◊◊◊)

Corayôme de Galar (◊◊◊)

Latias (◊◊◊)

Latios (◊◊◊)

Zoroark (◊◊◊)

Altaria (◊◊◊)

Cotovol-ex (◊◊◊◊)

Entei-ex (◊◊◊◊)

Suicune-ex (◊◊◊◊)

Raikou-ex (◊◊◊◊)

Tartard-ex (◊◊◊◊)

Milobellus full art (☆)

Limonde full art (☆)

Voltoutou full art (☆)

Larios full art (☆)

Phanpy full art (☆)

Cotovol-ex full art (☆☆)

Entei-ex full art (☆☆)

Suicune-ex full art (☆☆)

Raikou-ex full art (☆☆)

Tartard-ex full art (☆☆)

Blanche full art (☆☆)

Marchande Ambulante full art (☆☆)

Mortimer full art (☆☆)

Cotovol-ex full art arc-en-ciel (☆☆)

Entei-ex full art arc-en-ciel (☆☆)

Raikou-ex full art arc-en-ciel (☆☆)

Tartard-ex full art arc-en-ciel (☆☆)

Suicune-ex immersive (☆☆☆)

Ouisticram (✸)

Chimpenfeu (✸)

Psykokwak (✸)

Akwakwak (✸)

Krabby (✸)

Krabboss (✸)

Concombaffe (✸)

Griknot (✸)

Carmache (✸)

Axoloto de Paldea (✸)

Simiabraz-ex (✸✸)

Mew-ex (✸✸)

Carchacrok-ex (✸✸)

Terraste de Paldea-ex (✸✸)

Babimanta (♛)