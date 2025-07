C'est probablement l'un des sets que les fans espéraient le plus ! Ça y est, Pokemon Pocket a levé le voile sur la prochaine collection de cartes qui va vous occuper cet été. Non seulement elle met à l'honneur une génération adorée ainsi que le leak l'avait dévoilé, mais elle s'accompagne de plusieurs nouveautés très attendues.

Pokemon Pocket s'envole vers d'autres cieux

Après un focus sur la première génération des monstres de poche au lancement de Pokemon Pocket, c'est enfin le tour de la deuxième génération de briller. Celle qui a été portée sur console par les versions Or et Argent et leur remake se déclinera très prochainement en un set de cartes pour le jeu mobile à succès.

Alors que nous l'attentions pour le Pokémon Presents, l'annonce est finalement tombée hier. Et pour cause, cela tombait une semaine avant sa sortie. Eh oui ! La nouvelle extension A4 « Sagesse entre Ciel et Mer » sera disponible dans Pokemon Pocket le jeudi 30 juillet, à 6 heures du matin.

Ce nouveau set de Pokemon Pocket se déclinera en deux boosters : un à l'effigie d'Oh-Oh et l'autre à l'effigie de Lugia, les légendaires phares de Or et Argent. Vous y trouverez plusieurs spécimens iconiques de cette génération, comme les bébés Pichu et Mélo, ou encore le Léviator rouge du Lac Colère. Aussi, dans la continuité de la précédente extension, La Clairière d'Evoli, nous retrouverons ses évolutions introduites dans la deuxième génération : Noctali et Mentali. Ça va plaire à coup sûr !

Des fonctionnalités repensées comme promis

Pokemon Pocket profite de l'arrivée de l'extension Sagesse entre Ciel et Mer pour faire quelques changement dans son système. Cela concerne d'abord les échanges de cartes. Comme annoncé, les Jetons sont donc abandonnés au profit de la poudre éclat.

Ensuite, la deuxième nouveauté notable sera la possibilité d'indiquer quelles cartes vous recherchez. Ainsi, vous pourrez mettre en avant 20 cartes, comme une liste de souhait. Ce sera bien plus pratique pour compléter vos collections dans Pokemon Pocket !

