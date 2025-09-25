Une énorme nouvelle révélée en avance pour Pokemon Pocket et ce n'est pas exactement ce à quoi s'attendaient les fans (c'est encore mieux, vous allez voir).

Décidément, ça cafouille de plus en plus dans la communication autour de Pokemon Pocket ces derniers temps. Le jeu mobile qui a fait des ravages sur les stores à l'automne 2024 voit une nouvelle fois sa prochaine grosse annonce leaker en avance. Du nouveau contenu est sur le point de débarquer et non, ce n'est pas le set que beaucoup pensaient retrouver dès le mois de septembre. Malgré tout, les fans devraient être vite consolés.

Pokemon Pocket met le paquet pour son anniversaire

Le temps défile à une vitesse ! Eh oui, le mois prochain marquera enfin le premier anniversaire de la sortie mondiale de Pokemon Pocket. Lancé dans un premier temps fin septembre en Nouvelle-Zélande, c'est le 30 octobre 2024 que les joueuses et joueurs français ont enfin pu ouvrir leurs premiers boosters sur mobile. En trois mois, il récoltait plus de 500 millions de dollars de recette. Alors, qui peut imaginer les chiffres aujourd'hui ?

Pour marquer le coup de cette date si particulière, les équipes de DeNa et Creatures Inc auraient prévu une nouvelle extension un peu spéciale. En effet, la chaîne japonaise de la franchise a laissé paraître le trailer d'annonce avec un peu d'avance. Désormais supprimé, il est toujours disponible çà et là sur le web et devrait vous mettre l'eau à la bouche.

Le set A4b de Pokemon Pocket prendra vraisemblablement la forme d'un booster à thème. Mais, contrairement aux extensions habituelles, celle-ci serait temporaire - disponible du 30 septembre au 30 octobre 2025 -, vous allez comprendre pourquoi. Intitulée « High-Class Pack ex », elle ne devrait pas contenir de nouveautés. En revanche, elle proposerait des boosters de 4 cartes, toutes issues des précédents sets. Pourquoi faire, nous direz-vous ? Eh bien certains présentent des illustrations alternatives et, surtout, elles sont toutes exclusivement de rareté ♢♢♢♢ ou plus.

Cette nouvelle ne fera peut-être pas le bonheur des joueuses et joueurs les plus hardcores. De fait, si vous avez déjà complété les précédents sets, la nouvelle extension de Pokemon Pocket ne sera pas d'un grand intérêt. Mais, pour la plupart des utilisateurs, ce sera une opportunité unique de remporter des cartes très rares d'ordinaire. En somme, le jeu tenait à faire un beau cadeau pour son anniversaire avant le lancement de la prochaine dédiée à la Méga-Évolution attendue cet automne et, très certainement, de passer aux sets B.