Les collectionneurs et les compétiteurs de Pokemon Pocket n'attendaient que ça ! La nouvelle extension A4 est enfin disponible et vous allez l'adorer.

Une nouvelle salve de cartes à jouer et à collectionner est enfin disponible dans Pokemon Pocket ! Le jeu mobile qui cartonne depuis l'automne 2024 ne cesse d'enrichir son contenu à un rythme soutenu. Après deux boosters thématiques, c'est au tour d'une plus grosse extension de rejoindre la partie. C'est justement ce que beaucoup de fans attendaient depuis le début.

L'extension rêvée enfin dispo dans Pokemon Pocket

Il y a du nouveau sur Pokemon Pocket ! Le dernier événement en date vient de s'achever pour laisser la place à une grosse nouveauté : un set inédit avec deux boosters. Après Crise Interdimensionnelle et La Clairière d'Evoli, il était temps d'avoir un peu plus de cartes à se mettre sous la dent. C'est maintenant et ça va plaire aux fans de la première heure.

En effet, beaucoup espéraient cela depuis le lancement de Pokemon Pocket : un set dédié à la deuxième génération. L'extension « Sagesse entre Ciel et Mer » nous entraîne ainsi à la rencontre des figures emblématiques de la région de Johto. Ainsi, les deux boosters sont à l'effigie des légendaires Ho-Oh et Lugia. À leur côté, vous pourrez évidemment collectionner les cartes illustrées des trois starters d'Or et Argent, à savoir Germignon, Héricendre et Kaïminus.

Vous pourrez prendre la mesure de la valeur de ces cartes via les nouveaux combats solo qui accompagnent ce set A4. À cela s'ajoute également quelques nouveautés dans la Boutique, comme d'accoutumée. Vous retrouverez une couverture de portfolio à acheter avec des Tickets traditionnels, ainsi que des insignes à l'image des nouveaux boosters. Voilà qui viendra habiller votre profil de Pokemon Pocket avec classe !

En plus de cela, le système d'échange de cartes de Pokemon Pocket fait peau neuve. C'est maintenant que les Jetons sont abandonnés au profit de la Poudre Éclat. Pas de panique toutefois, car ces Jetons vont pouvoir être troqués dans la Boutique. Ils ne seront donc pas perdus. Désormais, il ne vous reste plus qu'à compléter votre collection.

